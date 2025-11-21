Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει επαναπροσδιοριστεί ώστε να ταιριάζει με τις προτεραιότητες του Αμερικανού προέδρου που προωθεί μία ατζέντα ελκυστική στη βάση τού κινήματος MAGA.

Οι ΗΠΑ αλλάζουν τη στρατηγική τους αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πλέον θα θεωρούν παραβιάσεις την υιοθέτηση από χώρες πολιτικών για την αντιμετώπιση των συστημικών διακρίσεων ή την παροχή κρατικών επιδοτήσεων για τις αμβλώσεις, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που εκδόθηκαν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αναδιαμορφώσει την εξωτερική πολιτική στο δόγμα του «Πρώτα η Αμερική».

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει επαναπροσδιοριστεί ώστε να ταιριάζει με τις προτεραιότητες του Αμερικανού προέδρου (οικονομικές συμφωνίες κ.λπ.) που προωθεί μία ατζέντα ελκυστική στη βάση τού κινήματος MAGA. Αυτή περιλαμβάνει πλήρη αναθεώρηση του μηχανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων του υπουργείου Εξωτερικών, που μέχρι τώρα αντανακλούσε τις δημοκρατικές αξίες των ΗΠΑ.

«Τα τελευταία χρόνια μια νέα καταστροφική ιδεολογία ευνόησε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ο Τόμι Πίγκοτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται ανενόχλητα παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η αλλαγή φύλου παιδιών, οι νόμοι που πλήττουν την ελευθερία της έκφρασης και φυλετικά μεροληπτικές πρακτικές στην αγορά εργασίας», πρόσθεσε. «Αρκετά», τόνισε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έχει αποστείλει σχετικό υπόμνημα στις πρεσβείες των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να λάβουν υπόψη τους αυτές τις παραμέτρους κατά την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσής τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξήγησε στους δημοσιογράφους υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να απομακρυνθούν από την «ταυτότητα ομάδας» για να επικεντρωθούν «στα φυσικά δικαιώματα» του ατόμου.

Αυτό είναι το πιο πρόσφατο μέχρι στιγμής παράδειγμα των προσπαθειών της αμερικανικής κυβέρνησης μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία να περιορίσει την προώθηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και να καταργήσει τα προγράμματα συμπερίληψης και ενσωμάτωσης (DEI), τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό.

Τα δικαιώματα «προϋπάρχουν των κυβερνήσεων και μας αποδίδονται από τον Θεό, τον Δημιουργό μας, και όχι από τις κυβερνήσεις», οι οποίες υπάρχουν «για να τα υπερασπίζονται», εξήγησε ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Για δεκαετίες, η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία έχει θεσπιστεί από το Κογκρέσο, λειτουργεί ως πρότυπο αναφοράς για την παγκόσμια υπεράσπιση των δικαιωμάτων.

Στην πρώτη έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δημοσιεύθηκε υπό την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού - η οποία δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο αλλά καταρτίστηκε σε μεγάλο βαθμό πριν από την επιστροφή του στην εξουσία – είχαν μειωθεί σημαντικά οι αναφορές στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Εξάλλου η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει τις επικρίσεις της εις βάρος χωρών που τον υποστηρίζουν. Αντίθετα, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την επιδείνωση της ελευθερίας του λόγου στην Ευρώπη και έχει αυξήσει τις επικρίσεις της εις βάρος της Βραζιλίας και της Νότιας Αφρικής, χώρες με τις οποίες η Ουάσινγκτον έχει έρθει σε ρήξη με αφορμή διάφορα ζητήματα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απομακρυνθεί από την παραδοσιακή προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεωρώντας ότι έτσι παρεμβαίνει σε υποθέσεις άλλων χωρών. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, αξιωματούχοι του Τραμπ έχουν κάνει παρεμβάσεις για να καταγγείλουν αυτό που θεωρούν «καταστολή των δεξιών ηγετών», σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Γερμανία και η Γαλλία, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές αρχές ότι λογοκρίνουν απόψεις όπως η κριτική για τη μετανάστευση.

Νέα ήθη, νέοι κανόνες

Άλλες πολιτικές ξένων κυβερνήσεων, τις οποίες οι αμερικανικές πρεσβείες θα κληθούν να κατηγοριοποιήσουν ως «παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων», περιλαμβάνουν:

Επιδότηση αμβλώσεων, «καθώς και του συνολικού εκτιμώμενου αριθμού ετήσιων αμβλώσεων»

Χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου για παιδιά, που ορίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως «επεμβάσεις που περιλαμβάνουν χημικό ή χειρουργικό ακρωτηριασμό... για τροποποίηση του φύλου τους»

Διευκόλυνση μαζικής ή παράνομης μετανάστευσης «διαμέσου του εδάφους μιας χώρας σε άλλες χώρες»

Συλλήψεις ή «επίσημες έρευνες ή προειδοποιήσεις για λόγους ρητορικής» (μίσους)

Με πληροφορίες από Reuters, BBC