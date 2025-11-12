Το BBC επικρίνεται για το ντοκιμαντέρ της ενημερωτικής εκπομπής Panorama με ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ την 6η Ιανουαρίου 2021.

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έκρινε πως έχει την «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC, διότι το βρετανικό δημόσιο δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης παρουσίασε μονταρισμένα με κατ’ αυτόν παραπλανητικό τρόπο αποσπάσματα της ομιλίας του σε οπαδούς του την 6η Ιανουαρίου 2021, πριν από την επίθεσή τους στο Καπιτώλιο.

«Λοιπόν, νομίζω ότι έχω υποχρέωση να το κάνω», είπε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε παρουσιάστρια του Fox News.

Μιλώντας για πρώτη φορά από τότε που οι δικηγόροι του απείλησαν το BBC με αγωγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ο Τραμπ ανέφερε: «Στην πραγματικότητα άλλαξαν την ομιλία μου στις 6 Ιανουαρίου, η οποία ήταν μια όμορφη ομιλία, καθησυχαστική και την έκαναν να ακούγεται ριζοσπαστική».

Χθες, ενώ ο Τραμπ έδινε προθεσμία στο BBC έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου για να προβεί σε «πλήρη και δίκαιη ανάκληση» του ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama - διαφορετικά θα αντιμετωπίσει αγωγή για 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ο απερχόμενος γενικός διευθυντής του ειδησεογραφικού δικτύου, Τιμ Ντέιβι, δήλωσε στο προσωπικό ότι «πρέπει να αγωνιστούμε για τη δημοσιογραφία μας».

«Είμαστε ένας μοναδικός και πολύτιμος οργανισμός και βλέπω ότι η ελευθερία του Τύπου δοκιμάζεται σκληρά, βλέπω την εργαλειοποίησή της», τόνισε ο κ. Ντέιβι.

Παραδέχτηκε ότι το BBC έκανε «κάποια λάθη που μας κόστισαν», αλλά πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι οφείλουμε να αγωνισθούμε για τη δημοσιογραφία μας».

