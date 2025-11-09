Βραβεύτηκε με το Χρυσό Μετάλλιο Τιμής από τον πρόεδρο της Ουγγαρίας.

Με το Χρυσό Μετάλλιο Τιμής από τον Πρόεδρο της Ουγγαρίας βραβεύτηκε ο Αναστάσιος Γκαρίπης, 21 ετών από τη Θεσσαλονίκη, που έσωσε το καλοκαίρι πατέρα και κόρη οι οποίοι κινδύνευσαν να πνιγούν στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής.

Συγκινημένος ο πρωταθλητής ιστιοπλοΐας Αναστάσιος Γκαρίπης παραλαμβάνει το Χρυσό Μετάλλιο Τιμής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, ως αναγνώριση της αλληλεγγύης και της αυταπάρνησης που επέδειξε ο Έλληνας πρωταθλητής.

Όπως είπε ο ίδιος στην κάμερα της ΕΡΤ, «είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ χαρούμενος γι’ αυτή τη βράβευση, είναι κάτι που αλήθεια δεν το περίμενα. Μετά από ένα μήνα μού ήρθε το email της πρόσκλησης από τον Πρόεδρο της Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη και χάρηκα πάρα πολύ».

Ο 21χρονος Θεσσαλονικιός kite surfer τον περασμένο Ιούλιο δεν φοβήθηκε την κακοκαιρία και διέσωσε τους δύο Ούγγρους τουρίστες που παραθέριζαν στην Επανομή και παρασύρθηκαν από τα κύματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4duk686ptd?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Πήγα κοντά τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, τους έδωσα τη σανίδα μου για να ξεκουραστούν. Για αρχή, είχα κάτσει μαζί τους το πρώτο εικοσάλεπτο ώστε να ηρεμήσουν και να κερδίσουν δυνάμεις. Μετά ήρθε και η φίλη μου για να τους βοηθήσει και αυτή», εξήγησε ο Αναστάσιος Γκαρίπης.

Πρόκειται για την ανώτερη διάκριση αριστείας που απονέμει για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ουγγαρία σε πολίτη άλλης χώρας.

Δαμάζοντας τα κύματα από τα επτά του χρόνια, ο Αναστάσης στέλνει το δικό του μήνυμα: «Πρέπει να σεβόμαστε τη θάλασσα και έτσι μπορούμε να απολαύσουμε την ελευθερία της».

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης είναι φοιτητής Βιολογίας και έχει κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας.