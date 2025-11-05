Σχέδια για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο σύγχρονο για όλη την Ε.Ε. παρουσίασε πριν από λίγη ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο ευελπιστεί να είναι έτοιμο το 2040.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το νέα αυτό υπερσύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο υπόσχεται ταξίδι Αθήνα - Σόφια σε μόλις 6 ώρες με ταχύτητα 200 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Κομισιόν για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο, και τον Επίτροπο Μεταφορών, Απόστολο Τζιτζικώστα, το νέο Σχέδιο Δράσης για τους Σιδηροδρόμους Υψηλής Ταχύτητας καθορίζει τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός ταχύτερου, πιο διαλειτουργικού και καλύτερα συνδεδεμένου ευρωπαϊκού δικτύου.

Το σχέδιο στοχεύει στη μείωση των χρόνων ταξιδιού και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των σιδηροδρόμων έναντι των αεροπορικών μεταφορών μικρών αποστάσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση του αριθμού των επιβατών και στην ενδυνάμωση των περιφερειακών οικονομιών και του τουρισμού.

Ταχύτερες διαδρομές σε όλη την Ευρώπη

Το σχέδιο προβλέπει τη σύνδεση των κύριων κόμβων της ΕΕ με ταχύτητες 200 χλμ./ώρα και άνω. Ενδεικτικά, η διαδρομή Βερολίνο–Κοπεγχάγη θα μειωθεί από επτά σε τέσσερις ώρες, ενώ το ταξίδι Σόφια–Αθήνα θα πραγματοποιείται σε έξι ώρες, αντί για 13 ώρες και 40 λεπτά σήμερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, οι νέες διασυνοριακές συνδέσεις θα επιτρέψουν ταχύτερα και πιο άμεσα ταξίδια, όπως το Παρίσι–Λισαβόνα μέσω Μαδρίτης, καθώς και βελτιωμένη συνδεσιμότητα μεταξύ των πρωτευουσών της Βαλτικής.

Τέσσερις άξονες δράσης

Για την υλοποίηση του σχεδίου, η Επιτροπή προτείνει τέσσερις βασικούς άξονες:

Άρση των διασυνοριακών σημείων συμφόρησης, με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα έως το 2027 και διερεύνηση δυνατοτήτων για ταχύτητες άνω των 250 χλμ./ώρα όπου αυτό είναι οικονομικά βιώσιμο.

Ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής χρηματοδότησης, μέσα από διάλογο με τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία και τους χρηματοδότες, με στόχο τη συμφωνία για σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας και τη συγκέντρωση των απαραίτητων επενδύσεων.

Βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σιδηροδρομικού κλάδου, ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, δημιουργία ελκυστικότερου κανονιστικού περιβάλλοντος.

Ψηφιακός μετασχηματισμός, με την προώθηση ενιαίων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων και κρατήσεων, την ανάπτυξη αγοράς μεταχειρισμένου τροχαίου υλικού και την επιτάχυνση των ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης.

Οφέλη για επιβάτες και οικονομία

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, πέρα από τη σημαντική μείωση των χρόνων ταξιδιού, το σχέδιο αναμένεται να αποσυμφορήσει τις συμβατικές γραμμές, επιτρέποντας περισσότερα νυχτερινά δρομολόγια και εμπορευματικές μεταφορές, ενώ θα ενισχύσει και τη στρατιωτική κινητικότητα.

Παράλληλα, η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου θεωρείται ότι θα ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στους τομείς του τουρισμού, της βιομηχανίας και των βιώσιμων μεταφορών.