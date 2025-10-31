«Ανακαίνισα το μπάνιο Λίνκολν στον Λευκό Οίκο» έγραψε υπερήφανα σε μία από τις πολλές αναρτήσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Λουδοβίκειος» γίνεται σιγά σιγά ο Λευκός Οίκος, που μετατρέπεται σε στιλ και γούστο Ντόναλντ Τραμπ.

Και να, ο χρυσός και να, τα μάρμαρα ακόμα και μέσα στα μπάνια. Μέχρι και ο κάδος γα τα σκουπίδια είναι χρυσός. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι τόσο περήφανος για τις επιλογές του που ανάρτησε φωτογραφίες στο Truth Social. «Το ανακαινισμένο μπάνιο Λίνκολν στον Λευκό Οίκο - Εξαιρετικά γυαλισμένο, αγαλματένιο μάρμαρο!» έγραψε και ανάρτησε τέσσερις φωτογραφίες.

Φυσικά, δεν έκανε μόνο μία ανάρτηση αλλά 5-6, παρουσιάζοντας το μπάνιο από κάθε γωνιά. Εξάλλου, μεσίτης ήταν ο άνθρωπος. Ξέρει να πουλά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε μία ανάρτησή του έδειχνε και πώς ήταν το μπάνιο πριν και έκανε τους απαραίτητους κομπασμούς.«Ανακαίνισα το μπάνιο Λίνκολν στον Λευκό Οίκο. Ανακαινίστηκε τη δεκαετία του 1940 σε στιλ αρτ ντεκό με πράσινα πλακάκια, κάτι που ήταν εντελώς ακατάλληλο για την εποχή του Λίνκολν. Το έκανα με ασπρόμαυρο γυαλισμένο μάρμαρο για αγάλματα. Αυτό ήταν πολύ ταιριαστό για την εποχή του Αβραάμ Λίνκολν και, στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να είναι το μάρμαρο που υπήρχε αρχικά εκεί!» έγραψε.