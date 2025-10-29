Πρόκειται για αποτελέσματα ψήφων από 65 εκλογικά τμήματα που επιλέχθηκαν από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Ipsos I&O.

Το Exit Poll για τις εκλογές στην Ολλανδία μόλις ανακοινώθηκε και σύμφωνα με τα αποτελέσματα το κεντρώο κόμμα D66 αναμένεται να κερδίσει τις περισσότερες έδρες στο νέο κοινοβούλιο, με 27 έδρες - από μόλις 9% το 2023.

Το PVV του Βίλντερς προβλέπεται να έρθει δεύτερο με 25 έδρες, 12 λιγότερες από το 2023.

Το VVD προβλέπεται τρίτο στις 23 έδρες, το GroenLinks-PvDA τέταρτο στις 20 έδρες και το CDA πέμπτο στις 19 έδρες.

Η δημοσκόπηση εξόδου έχει περιθώριο σφάλματος έως και τρεις μονάδες.

{https://x.com/EuropeElects/status/1983625485855666504}

Παράλληλα, στο επικαιροποιοημένο Exit Poll (10.30 ώρα Ελλάδας) οι κύριες προβλέψεις παραμένουν αμετάβλητες με το D66 να είναι πρώτο και μπροστά από τον VVD του Βίλντερς.

Στο Exit Poll, συμμετείχαν περίπου 75.000 ψηφοφόροι που κλήθηκαν να ψηφίσουν σε δεύτερο ψηφοδέλτιο, το ίδιο με το πρώτο, αλλά στο εκλογικό τμήμα που είχε στήσει η δημοσκοπική εταιρεία.

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, η δημοσκόπηση είναι αρκετά ακριβής - αλλά συχνά υστερεί κατά μία ή δύο έδρες ανά κόμμα. Στις προηγούμενες εκλογές (2023), για παράδειγμα, το PVV κέρδισε δύο έδρες περισσότερες από τις προβλεπόμενες και το D66 τρεις λιγότερες.

Φέτος τα περιθώρια είναι πολύ μικρά, με τα τρία κορυφαία κόμματα να προβλέπεται να κερδίσουν περίπου τον ίδιο αριθμό εδρών.

Πριν από το Exit Poll το PVV του Βίλντερς υπολογίζεται από 24 έδρες έως 28, η συμμαχία GL/PvdA, πράσινης αριστεράς/Εργατικών, μεταξύ 22 έδρες και 26, και το κεντρώο κόμμα D66 μεταξύ 21 έδρες και 25 – και μια διαφορά μόλις μίας ή δύο εδρών από την δημοσκόπηση εξόδου θα μπορούσε, ενδεχομένως, να είναι κρίσιμη.

Σημειώνεται ότι αναλυτές στην Ολλανδία αναφέρουν ότι επί της ουσίας το Exit Poll δείχνει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν έως και 15 κόμματα στην επόμενη Βουλή.

Η δημόσια τηλεόραση της Ολλανδίας (NOS) ανέφερε μερικά πιθανά σενάρια συνασπισμού για μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του D66. Το πρώτο είναι να συνεργαστούν με το GL/PvdA, το VVD και το CDA (ενδεχομένως να έχουν 89 από τις 150 έδρες στο νέο κοινοβούλιο) ή μια εναλλακτική λύση με το VVD, το CDA και το JA21, το οποίο σύμφωνα με την δημοσκόπηση έχει εννέα έδρες, φτάνοντας λίγο πάνω από το όριο των 78 εδρών.

Αλλά φαίνεται να υπάρχει ένας δρόμος για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας χωρίς τη συμμετοχή της ακροδεξιάς.

Αλλά, είναι ακόμα πολύ νωρίς και η διαδικασία θα διαρκέσει μήνες.