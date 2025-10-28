Η ταινία «Deliver From Nowhere» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ είναι η δραματοποίηση της ηχογράφησης του άλμπουμ του Μπρους Σπρίνγκστιν του 1982 «Nebraska», καθώς μάχεται με την κατάθλιψη και τον στοιχειώνουν αναμνήσεις από την τραυματική του παιδική ηλικία.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν σχεδιάζει πιθανή συνέχεια της ταινίας «Springsteen: Deliver Me from Nowhere» για τη ζωή του.

Σε νέα συνέντευξη στο Variety στο περιθώριο του AFI Fest, ο σκηνοθέτης Σκοτ Κούπερ δήλωσε ότι ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός είναι πρόθυμος για περισσότερες ταινίες μετά την κυκλοφορία του «Deliver Me From Nowhere».

«Υποθέτω ότι αν μπορείς να γυρίσεις τέσσερις ταινίες για τους Beatles, μπορείς να γυρίσεις και μερικές ταινίες για τον Μπρους Σπρίνγκστιν» είπε αναφερόμενος στις τέσσερις επερχόμενες κινηματογραφικές βιογραφίες του Σαμ Μέντες.

«Υπάρχουν τόσα πολλά κεφάλαια στη ζωή του Μπρους Σπρίνγκστιν, που είναι απόλυτα κατάλληλα για κινηματογραφική επεξεργασία» πρόσθεσε ο Κούπερ. «Αυτό είναι κάτι που ειλικρινά έχουμε συζητήσει με τον Μπρους. Νομίζω ότι πραγματικά λατρεύει αυτή την ταινία. Του άρεσε πολύ η εμπειρία» είπε.

«Νομίζω ότι νιώθει απίστευτα άνετα με κάποιον που αφηγείται ένα πολύ οδυνηρό κεφάλαιο στη ζωή του. Θα έπρεπε να τον ρωτήσετε, αλλά νομίζω ότι είναι έτοιμος για περισσότερα» σημείωσε.

Η ταινία άρχισε να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 24 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ