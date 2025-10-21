Συνομιλίες μετά το χειρότερο ξέσπασμα βίας από την πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Γάζα.

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε στο Ισραήλ στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Τζ. Ντ. Βανς αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, προκειμένοτ να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια μακροπρόθεσμη λύση και μόνιμη λήξη του πολέμου με τη Χαμάς.

Οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ που συνέβαλαν στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν επίσης συνομιλίες με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα.

Οι επισκέψεις τους πραγματοποιούνται μετά από μια αναζωπύρωση της βίας την Κυριακή, η οποία απείλησε να τινάξει στον αέρα την εκεχειρία των 12 ημερών. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επίθεση της Χαμάς προκάλεσε τον θάνατο δύο στρατιωτών, γεγονός που οδήγησε σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές με δεκάδες Παλαιστίνιους νεκρούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε τη Δευτέρα ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, προειδοποιώντας παράλληλα τη Χαμάς ότι θα «εξοντωθεί» αν παραβιάσει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ έστειλε τον αντιπρόεδρό του και τους απεσταλμένους στο Ισραήλ προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική και να αρχίσουν συνομιλίες για τη δεύτερη, κρίσιμη φάση του ειρηνευτικού του σχεδίου για τη Γάζα. Αυτή - τουλάχιστον θεωρητικά - περιλαμβάνει τη δημιουργία προσωρινής κυβέρνησης στο παλαιστινιακό έδαφος, την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Βανς, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ επιδιώκουν επίσης να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία εκεχειρίας, που βασίζεται στην πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, δεν θα καταρρεύσει.

Ο Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα στο ισραηλινό κοινοβούλιο ότι θα συζητήσει με τον Βανς «ζητήματα ασφάλειας» και «πολιτικές ευκαιρίες», ενώ τόνισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν 153 τόνους βομβών στη Γάζα ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε «κατάφωρη» παραβίαση της εκεχειρίας.

«Στο ένα χέρι κρατάμε το όπλο, το άλλο είναι απλωμένο για ειρήνη», είπε. «Η ειρήνη γίνεται με τους ισχυρούς, όχι με τους αδύναμους. Και σήμερα το Ισραήλ είναι πιο ισχυρό από ποτέ.»

Ο ισραηλινός στρατός απέδωσε στη Χαμάς την ευθύνη για επίθεση με αντιαρματικό πύραυλο την Κυριακή, που σκότωσε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες στο νότιο τμήμα της Γάζας, και στη συνέχεια εξαπέλυσε δεκάδες επιδρομές σε ολόκληρη τη Λωρίδα, με τα νοσοκομεία να αναφέρουν τουλάχιστον 45 Παλαιστίνιους νεκρούς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, στη συνέχεια, ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, αν και τέσσερις ακόμη Παλαιστίνιοι φέρεται να δολοφονήθηκαν τη Δευτέρα, «επειδή διέσχισαν τη συμφωνημένη γραμμή εκεχειρίας στην περιοχή Σετζαγίγια».

Απειλές και δεσμεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Δευτέρα πως η Χαμάς θα «εξαλειφθεί» αν δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Κλείσαμε συμφωνία με τη Χαμάς» και «καλά θα κάνουν να την τηρήσουν κι αν δεν συμβεί αυτό, θα τους εξαλείψουμε, αν είναι απαραίτητο», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι.

«Θα εξαλειφθούν και το ξέρουν», επέμεινε.

Από την άλλη ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, επανέλαβε χθες το πρωί στον αιγυπτιακό τηλεοπτικό σταθμό Al Qahera News ότι η οργάνωσή του παραμένει δεσμευμένη στην τήρηση της συμφωνίας.

«Αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες στην ανάσυρση των λειψάνων, όμως είμαστε αποφασισμένοι και εργαζόμαστε σκληρά για να το επιτύχουμε», ανέφερε.

«Η συμφωνία για τη Γάζα αντέχει επειδή το θέλουμε και η βούλησή μας να την τηρήσουμε είναι ισχυρή», επέμεινε.

Πηγή: BBC