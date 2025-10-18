Έννεα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν.

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, εννέα Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους.

Οι συγκρούσεις συνεχίζουν να κλιμακώνονται, με τις αρχές να αναφέρουν ότι οι επιθέσεις στοχεύουν σε υποδομές της Χαμάς.

Παρά τις πιέσεις για αφοπλισμό, η Χαμάς αρνείται να παραδώσει τα όπλα της, γεγονός που εντείνει την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Οι διεθνείς οργανισμοί εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση και την ανθρωπιστική κρίση που προκύπτει από τις διαρκείς συγκρούσεις.

