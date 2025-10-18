Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τη Ρωσία και την Ουκρανία να σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο. «Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο» τόνισε ο Ουκρανός ομόλογός του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χθες, Παρασκευή, τη Ρωσία και την Ουκρανία να σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο, λέγοντας ότι δεν πρέπει να χυθεί άλλο αίμα.

«Πρέπει να σταματήσουν εκεί όπου βρίσκονται», σημείωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social μετά τη συνάντηση που είχε χθες στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη Νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία!», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι ώρα να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να συναφθεί συμφωνία.

«Όχι άλλοι σκοτωμοί, όχι άλλος Θάνατος, όχι άλλη δαπάνη τεράστιων και δυσβάσταχτων χρηματικών ποσών», συνέχισε.

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ από τους δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι συμφώνησε: «Ο πρόεδρος έχει δίκιο και πρέπει να σταματήσουμε εκεί όπου βρισκόμαστε. Είναι σημαντικό να σταματήσουμε εκεί όπου βρισκόμαστε και να μιλήσουμε».

«Και οι δύο πλευρές πρέπει να σταματήσουν, και μεταξύ μας, αυτό έχει να κάνει με τον Πούτιν. Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Κατά τη χθεσινή συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ, κατόπιν μιας εκ νέου προσέγγισής του με τον Ρώσο πρόεδρο, άσκησε πιέσεις στον Ζελένσκι για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, κωφεύοντας στα αιτήματα του Ουκρανού προέδρου για ενισχυμένη στρατιωτική υποστήριξη.

«Η συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια, αλλά του είπα, όπως εξάλλου έχω μετ’επιτάσεως προτείνει στον πρόεδρο Πούτιν, ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να βρεθεί μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ», σημείωσε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social, προτού αναχωρήσει για τη Φλόριντα.

Όταν έφτασε, επανέλαβε την έκκλησή του μπροστά στους δημοσιογράφους: Η Ουκρανία και η Ρωσία πρέπει «να σταματήσουν αμέσως στη γραμμή του μετώπου» την τρέχουσα.

«Σεβαστείτε τη γραμμή του μετώπου, εκεί όπου βρίσκεται, διαφορετικά αυτό θα γίνει υπερβολικά περίπλοκο», έκρινε.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι είναι «ρεαλιστής» σχετικά με το ενδεχόμενο παράδοσης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη χώρα του, σημειώνοντας μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ ότι ο Αμερικανός ομόλογός του «δεν είπε ‘όχι’, αλλά προς το παρόν δεν είπε ‘ναι’».

«Πιστεύω ότι η Ρωσία φοβάται τους Tomahawk, πραγματικά φοβάται, επειδή είναι ένα ισχυρό όπλο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του για πάνω από δύο ώρες με τον Αμερικανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο.

Ήλπιζε ότι θα λάβει αυτόν τον εξοπλισμό; «Είμαι ρεαλιστής», απάντησε.

«Είναι καλό που ο πρόεδρος Τραμπ δεν είπε ''όχι'', αλλά προς το παρόν, δεν είπε ''ναι''», πρόσθεσε χθες ο Ζελένσκι σε δηλώσεις που έκανε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Θα μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία;

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη εκθέσει νωρίτερα τις επιφυλάξεις του όσον αφορά μια πιθανή παράδοση στην Ουκρανία αυτών των πυραύλων βεληνεκούς 1.600 χιλιομέτρων, στην οποία αντιτίθεται τελείως η Μόσχα.

«Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στον πόλεμο χωρίς να χρειάζεται να σκεφτούμε τους Tomahawk», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος, καθισμένος απέναντι στον Ουκρανό ομόλογό του, γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι στο οποίο θα γευμάτιζαν.

Οι πύραυλοι αυτοί θα επέτρεπαν στην Ουκρανία να πλήττει σε βάθος και στη Ρωσία. Στη διάρκεια της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε ανταλλαγή με «χιλιάδες» ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones).

Ωστόσο αυτό δεν έπεισε τον Αμερικανό πρόεδρο, ούτε οι «χάρτες» με πιθανούς ρωσικούς στόχους που του έδειξε, σύμφωνα με ουκρανική πηγή.

Ο Ζελένσκι έκρινε εξάλλου ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν είναι «έτοιμος» για ειρήνη, αλλά ο Τραμπ υποστήριξε το αντίθετο, στη διάρκεια συζήτησης με τους δημοσιογράφους που προηγήθηκε το γεύματός τους εργασίας.

«Ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να δοθεί τέλος στον πόλεμο», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είχε προχθές, Πέμπτη, μακρά συνομιλία με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν προσεχώς στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, κατά την συνομιλία τους αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε «πολύ παραγωγική» από την αμερικανική πλευρά, «εξαιρετικά ειλικρινής και γεμάτη εμπιστοσύνη» από τη ρωσική πλευρά.

Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε «πιθανό» ο Βλαντίμιρ Πούτιν να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, απαντώντας σε ερώτηση μιας δημοσιογράφου του AFP, αλλά σημείωσε επίσης: «Όλη μου τη ζωή, οι καλύτεροι προσπάθησαν να παίξουν μαζί μου. Και τα κατάφερα όντως πολύ καλά».

Η Ρωσία καθώς μπαίνει ο χειμώνας, εντείνει τις επιθέσεις της στις εχθρικές ενεργειακές υποδομές. Χθες ανακοίνωσε εξάλλου ότι κατέλαβε τρία ουκρανικά χωριά.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κίεβο έχει κάθε λόγο να ανησυχεί για την εκ νέου προσέγγιση του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, πολύ περισσότερο που ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε χθες ενώπιον του Ζελένσκι έναν πολύ θετικό απολογισμό της συνομιλίας που είχε την προηγούμενη ημέρα με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επίσης πολύ καλά λόγια να πει και για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Ένας πολύ δυνατός ηγέτης, ένας άνδρας που υπέστη πολλά και ένας άνδρας που έχω γνωρίσει καλά».

Η πιο πρόσφατη συνάντηση κορυφής που είχε ο Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα είχε ολοκληρωθεί χωρίς συγκεκριμένη προοπτική για ειρήνευση.

Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εφήρμοσε στη συνέχεια τις απειλές του για βαριές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Από την επιστροφή του τον Ιανουάριο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπασε την απομόνωση στην οποία κρατούσαν οι δυτικές δυνάμεις τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και έθεσε υπό αμφισβήτηση τη στρατιωτική βοήθεια που χορηγήθηκε στην Ουκρανία.

Οι συνομιλίες αναβαθμίζονται στο ανώτατο επίπεδο, καθώς στη Βουδαπέστη θα πραγματοποιηθούν παράλληλες διμερείς συνομιλίες.

Μετά τη συνάντηση λοιπόν, ο Τραμπ κάλεσε Κίεβο και Μόσχα να καταλήξουν σε συμφωνία.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι συνομίλησε με Ευρωπαίους ηγέτες και γνωστοποίησε πως δεν θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο, τονίζοντας πως η Ουάσινγκτον δεν επιθυμεί την κλιμάκωση.

Παράλληλα, δήλωσε ανοιχτός σε μία τριμερή συνάντηση στη Βουδαπέστη.