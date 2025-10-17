Ο βασιλιάς Κάρολος θα συνοδεύσει τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ σε μια οικουμενική λειτουργία στην Καπέλα Σιξτίνα, κατά την επίσκεψή του με την Καμίλα στο Βατικανό στις 22 και 23 Οκτωβρίου.

Ο βασιλιάς Κάρολος θα γίνει ο πρώτος εν ενεργεία Άγγλος βασιλιάς από τότε που ο Ερρίκος Η΄ αποσχίστηκε από τη Ρώμη το 1534 που θα προσευχηθεί δημόσια με έναν πάπα κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Αγία Έδρα την επόμενη εβδομάδα.

Ο βασιλιάς θα συνοδεύσει τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ σε μια οικουμενική λειτουργία στην Καπέλα Σιξτίνα, κατά την επίσκεψή του με την Καμίλα στο Βατικανό στις 22 και 23 Οκτωβρίου, μια χειρονομία που θεωρείται «σημαντική στιγμή» στις σχέσεις μεταξύ της Καθολικής εκκλησίας και της Εκκλησίας της Αγγλίας, της οποίας ο Κάρολος είναι ανώτατος επικεφαλής.

Η βασιλική οικογένεια θα επισκεφθεί επίσης τη Βασιλική του Αγίου Παύλου, της οποίας οι συνδέσεις με το αγγλικό στέμμα ανάγονται στους Σαξονικούς ηγεμόνες, συμπεριλαμβανομένων των βασιλιάδων Όφα και Έθελγουλφ.

Σε μια άλλη χειρονομία καλής θέλησης, ο βασιλιάς Κάρολος συμφώνησε με την πρόταση του πάπα να γίνει «βασιλικός αδελφός» της μονής. Αυτό το δώρο της «αδελφότητας» αποτελεί αναγνώριση της πνευματικής συναδελφικότητας.

Σημειώνεται πως έχει δημιουργηθεί μια ειδική θέση για τον μονάρχη, η οποία θα παραμείνει στη βασιλική ως διαρκές σύμβολο αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ του πάπα Λέοντα και του βασιλιά ως αρχηγοί κρατών. Διακοσμημένη με το οικόσημο του βασιλιά, θα χρησιμοποιεί τον θρόνο κατά τη διάρκεια μιας οικουμενικής λειτουργίας στο αβαείο. Στη συνέχεια θα παραμείνει στην αψίδα της βασιλικής για μελλοντική χρήση από τους κληρονόμους και τους διαδόχους του.

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ δήλωσε πως «αυτή θα είναι η πρώτη κρατική επίσκεψη, από την εποχή της Μεταρρύθμισης, όπου ο πάπας και ο βασιλιάς θα προσευχηθούν μαζί σε μια οικουμενική λειτουργία στην Καπέλα Σιξτίνα, και η πρώτη φορά που ο βασιλιάς θα παρακολουθήσει μια λειτουργία στον Άγιο Παύλο εκτός των Τειχών, μια εκκλησία με ιστορική σύνδεση με το αγγλικό στέμμα».

Εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Αγγλίας δήλωσε ότι η προσευχή με τον πάπα και η αποδοχή από τον βασιλιά του τίτλου «βασιλικός αδελφός» έγινε μετά από αιώνες που σημαδεύτηκαν από «αμοιβαία δυσπιστία» μεταξύ του αγγλικού κράτους και του παπισμού, η οποία υποχώρησε κατά την ανάπτυξη του οικουμενικού κινήματος στις αρχές του 20ού αιώνα, και ενώ Αγγλικανοί και τους Καθολικοίσυνεχίζουν την αναζήτηση ενότητας μέχρι σήμερα.

Ο τίτλος του βασιλικού αδελφού, «ενώ δεν αναθέτει καθήκοντα ή υποχρεώσεις στον βασιλιά και δεν επιφέρει καμία απολύτως αλλαγή στην επίσημη συνταγματική και εκκλησιαστική θέση της Αυτού Μεγαλειότητας ως ανώτατου κυβερνήτη της Εκκλησίας της Αγγλίας, αποτελεί φόρο τιμής στην Αυτού Μεγαλειότητα και στο δικό του έργο εδώ και πολλές δεκαετίες για να βρει κοινό έδαφος μεταξύ των θρησκειών και να φέρει τους ανθρώπους κοντά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι σε μια εποχή παγκόσμιας αστάθειας και συγκρούσεων, «η σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Αγία Έδρα είναι πιο σημαντική από ποτέ. Και αυτή η ιστορική κρατική επίσκεψη θα είναι μια κρίσιμη στιγμή για την ενίσχυση αυτής της σχέσης».

Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β' ήταν η πρώτη Βρετανίδα μονάρχης από την Μεταρρύθμιση που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αγία Έδρα, το 1961.

Με πληροφορίες του Guardian