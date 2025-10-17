Μια νέα δημοσκόπηση της διεθνούς Greenpeace έδειξε ότι εννέα στους δέκα ερωτηθέντες επιθυμούν την προστασία των δασών για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.

Το βραζιλιάνικο γραφείο της Greenpeace προέβαλλε μηνύματα στους εκπροσώπους των χωρών που συμμετέχουν στη συνάντηση προετοιμασίας της Διάσκεψης για το Κλίμα (COP30) στη Μπραζίλια αυτές τις ημέρες, καλώντας τους να λάβουν επείγοντα μέτρα για τον τερματισμό της καταστροφής των δασών.

Οι προβολές πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο του Κογκρέσου και σε κτίρια σε όλη την Μπραζίλια, όπου συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι της συνάντηση προετοιμασίας της COP30, με μηνύματα «COP 30: Act for forests, act for climate» στα αγγλικά και «COP30: Protejam as florestas» στα πορτογαλικά (δηλαδή «COP30: Αναλάβετε δράση για τα δάση, αναλάβετε δράση για το κλίμα» και «COP30: Προστατεύστε τα δάση» αντίστοιχα).

Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε πριν λίγες ημέρες, η οποία διεξήχθη από την Opinium για λογαριασμό της διεθνούς Greenpeace σε 17 χώρες και στις πέντε ηπείρους, ένα εντυπωσιακό 86% των ατόμων που συμμετείχαν πιστεύει ότι η προστασία των δασών είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι το 82% των ατόμων επιθυμεί οι κυβερνήσεις τους να αναλάβουν περισσότερη δράση για τα δάση, δείχνοντας τη συντριπτική υποστήριξη του κοινού για τον τερματισμό της αποψίλωσης.

Επιπλέον, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι τα πιο δραστικά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με παγκόσμια συνεργασία μέσω διεθνών συμφωνιών για τον τερματισμό της αποψίλωσης (77%) και με τη δέσμευση για ένα νέο σχέδιο δράσης για την παύση της καταστροφής των δασών και άλλων οικοσυστημάτων (75%).

Όσον αφορά την προστασία των δασών, οι ερωτηθέντες εμπιστεύονται περισσότερο τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις τοπικές κοινότητες (78%), πολύ περισσότερο από τις εθνικές κυβερνήσεις (49%) ή τις εταιρείες (42%).

Το 75% συμφωνεί ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί πρέπει να λάβουν χρηματοδότηση για την προστασία των δασών.

Η δημοσκόπηση δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης προετοιμασίας της COP30 στη Μπραζίλια, όπου οι αντιπροσωπείες των χωρών, οι αυτόχθονες κοινότητες και η κοινωνία των πολιτών συναντώνται για να προετοιμάσουν τα αποτελέσματα της COP, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αντιμετωπιστούν από κοινού η κλιματική κρίση και η κατάρρευση της βιοποικιλότητας.

Η An Lambrechts, εμπειρογνώμονας σε θέματα βιοποικιλότητας στη διεθνή Greenpeace, δήλωσε:

«Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον στόχο του 1,5°C, η COP30 θα πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης για τον τερματισμό της καταστροφής των δασών έως το 2030. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι κατανοούν την επείγουσα ανάγκη και επιθυμούν οι κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση. Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να γίνει αυτό από μια COP στον Αμαζόνιο».

Για την ουσιαστική προστασία των δασών, η Greenpeace καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες στη συνάντηση προετοιμασίας της COP30 να: