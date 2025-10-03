Ο Τραμπ προειδοποιεί τη Χαμάς ότι θα ξεσπάσει κόλαση που δεν έχει ξαναδεί κανείς.

Το Κατάρ φαίνεται πως είναι πίσω από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να δώσει περισσότερο χρόνο στη Χαμάς προκειμένου να απαντήσει στη νέα πρότασή του για εκεχειρία στη Γάζα. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε διορία έως το απόγευμα της Κυριακής, αλλιώς- προειδοποίησε- «θα ξεσπάσει κόλαση, που δεν έχει ξαναδεί κανείς».

Το νέο τελεσίγραφο ήρθε μέσω Truth Social. Με την ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε παράταση στην αρχική προθεσμία που εξέπνεε σήμερα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δέχθηκε την πρόταση Τραμπ τη Δευτέρα. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα δώσει στη Χαμάς 3-4 ημέρες προκειμένου να απαντήσει. Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία πιέζουν τη Χαμάς να απαντήσει θετικά στο σχέδιο Τραμπ, ακόμα και αν δεν συμφωνεί με όλους τους όρους.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ μίλησε με τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, για τις συνομιλίες μεταξύ Ντόχα και Χαμάς για την πρότασή του Αμερικανού προέδρου. Ο εμίρης είπε στον Τραμπ ότι η Χαμάς μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για τις εσωτερικές συζητήσεις επί του πλάνου και ζήτησε μία εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή του Axios.

Άλλοι Καταριανοί αξιωματούχοι μίλησαν με την ομάδα του Τραμπ την Πέμπτη και σήμερα, Παρασκευή, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ζήτησαν περισσότερο χρόνο, επειδή τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία με τους στρατιωτικούς ηγέτες στη Γάζα.

Ισραηλινός αξιωματούχος σχολίασε ότι αυτό είναι απλά δικαιολογία και πως «οι ηγέτες της Χαμάς στη Γάζα είναι πιο ανοιχτοί στην αποδοχή της πρότασης Τραμπ, από εκείνους στην Ντόχα».

Οι επιφυλάξεις της Χαμάς

Τις τελευταίες ημέρες αρκετά αραβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Χαμάς έχει μία λίστα με επιφυλάξεις και αιτήματα για διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του σχεδίου Τραμπ. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Χαμάς θέλει ξεκάθαρες εγγυήσεις ότι το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τις επιθέσεις του στη Γάζα, όπως έκανε στον Λίβανο, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός. Επίσης, η οργάνωση θέλει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Παρότι η Χαμάς συμφωνεί στην καταστροφή των επιθετικών όπλων της, όπως οι πύραυλοι και τα τούνελ, απαιτεί τη δυνατότητα να διατηρήσει τα «αμυντικά». Επίσης, έχει επιφυλάξεις για το διεθνές ειρηνευτικό συμβούλιο που θα επιβλέπει τη διακυβέρνηση της Γάζας, που ο Τραμπ έχει πει ότι θα είναι επικεφαλής του.

Χθες, ο αξιωματούχος της Χαμάς, Μοχάμεντ Ναζάλ, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η οργάνωση συζητά σοβαρά την πρόταση Τραμπ, αλλά δεν τη βλέπει ως «άσπρο ή μαύρο», δείχνοντας ότι η απάντηση δεν θα είναι ένα απλό «ναι» ή «όχι».

«Απορρίπτουμε να μας φέρονται σύμφωνα με τον κανόνα του προέδρου Τραμπ “take it or leave it”. Δεν ερχόμαστε από θέση απόλυτης απόρριψης, αλλά είναι επίσης δικαίωμά μας να συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε. Ο Νετανιάχου κατάφερε να διαπραγματευτεί σημαντικές τροποποιήσεις της πρότασης προτού την αποδεχθεί.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, που επικαλείται το BBC, ανέφερε ότι το πιθανότερο είναι να απορριφθεί η συμφωνία. Οι διαμεσολαβητές έχουν επικοινωνήσει με τον επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας στη Γάζα, ο οποίος έδειξε ότι δεν συμφωνεί με το σχέδιο, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο.

Η απειλή Τραμπ για «κόλαση που δεν έχει ξαναδεί κανείς»

Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει ότι «ευτυχώς» για τη Χαμάς θα της δοθεί μια τελευταία ευκαιρία, κάνοντας λόγο για το σχέδιό του. «Αυτή η συμφωνία σώζει τις ζωές όλων των υπόλοιπων μαχητών της Χαμάς», επισημαίνει και κάνει λόγο για ένα «σπουδαίο» σχέδιο για όλους.

«Θα έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», τονίζει. «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς έως τις 18:00 της Κυριακής, ώρα Ουάσινγκτον. Εάν αυτή η συμφωνία τελευταίας ευκαιρίας δεν επιτευχθεί, όλη η κόλαση, όμοια της οποίας δεν έχει ξαναδεί κανείς, θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς», προειδοποιεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει στην ανάρτηση ότι ήδη έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 25.000 «στρατιώτες» της Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζει «αδίστακτη και βίαιη απειλή» στη Μέση Ανατολή εδώ και πολλά χρόνια.

Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι «περικυκλωμένοι και στρατιωτικά παγιδευμένοι, περιμένοντας απλώς να πω τη λέξη “πάμε”, για να εξαφανιστούν γρήγορα οι ζωές τους», συνεχίζει. «Όσο για τους υπόλοιπους, ξέρουμε πού είστε και ποιοι είστε, θα σας κυνηγήσουν και θα σας σκοτώσουν» τονίζει και ζητά από όλους τους αθώους Παλαιστίνιους «να εγκαταλείψουν αμέσως αυτή την περιοχή του δυνητικά μεγαλύτερου θανάτου μελλοντικά, για ασφαλέστερα τμήματα της Γάζας».