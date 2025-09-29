«Η Γαλλία είναι έτοιμη να συνεισφέρει» ανέφερε ο Μακρόν στην ανάρτησή του για το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

Με ανάρτησή του ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα ενώ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός σε ανάρτησή της δηλώνει ένθερμα την υποστήριξή της.

«Χαιρετίζω τη δέσμευση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Αναμένω από το Ισραήλ να εμπλακεί αποφασιστικά σε αυτή τη βάση. Η Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από το να απελευθερώσει αμέσως όλους τους ομήρους και να ακολουθήσει αυτό το σχέδιο] ανέφερε ο Μακρόν.

Συνέχισε γράφοντας πως «Αυτά τα στοιχεία πρέπει να ανοίξουν το δρόμο για εις βάθος συζητήσεις με όλους τους σχετικούς εταίρους για την οικοδόμηση μιας διαρκούς ειρήνης στην περιοχή, βασισμένης στη λύση των δύο κρατών και στις αρχές που έχουν εγκριθεί από 142 κράτη μέλη του ΟΗΕ, με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας».

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκλεισε την ανάρτησή του με τη δέσμευση πως «η Γαλλία είναι έτοιμη να συνεισφέρει. Θα παραμείνει σε εγρήγορση όσον αφορά τις δεσμεύσεις κάθε μέρους».

{https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1972757527390507343}

Μελόνι: Προτρέπουμε όλα τα μέρη να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία και να αποδεχτούν το σχέδιο

Η ιταλική κυβέρνηση επίσης χαιρέτισε την πρόταση του Τραμπ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να «σημάνει ένα σημείο καμπής» και να επιτρέψει μια «μόνιμη παύση των εχθροπραξιών, την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και την πλήρη και ασφαλή πρόσβαση του άμαχου πληθυσμού στην ανθρωπιστική βοήθεια».

Η Ιταλία δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

«Η ιταλική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί εδώ και καιρό να υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων. Ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επίσης απαραίτητος για την αντιμετώπιση της τρομερής ανθρωπιστικής κρίσης που πλήττει τον άμαχο πληθυσμό της Λωρίδας, η οποία αποτελεί μια απολύτως αδικαιολόγητη και απαράδεκτη τραγωδία» ανέφερε σε ανάρτησή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

«Η πρόταση που παρουσίασε σήμερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής σε αυτή τη διαδικασία, επιτρέποντας την οριστική παύση των εχθροπραξιών, την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και την πλήρη και ασφαλή πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό. Το σχέδιο, το οποίο η Ιταλία χαιρετίζει, παρουσιάζει ένα φιλόδοξο έργο για τη σταθεροποίηση, την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της Λωρίδας της Γάζας, με την πλήρη συμμετοχή των περιφερειακών εταίρων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ιταλία είναι έτοιμη να κάνει το καθήκον της, σε στενό συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Ευρωπαίους και τους περιφερειακούς εταίρους, και ευχαριστεί τον Πρόεδρο Τραμπ για το διαμεσολαβητικό του έργο και τις προσπάθειές του να φέρει ειρήνη στη Μέση Ανατολή» σημειώνει.

«Συνεπώς» συνεχίζει η Μελόνι «η Ιταλία προτρέπει όλα τα μέρη να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία και να αποδεχτούν το Σχέδιο. Η Χαμάς, ειδικότερα, η οποία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο με την βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, έχει τώρα την ευκαιρία να τον τερματίσει απελευθερώνοντας τους ομήρους, συμφωνώντας να μην έχει κανένα ρόλο στο μέλλον της Γάζας και αφοπλιζόμενη πλήρως.

»Η Ιταλία θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για την ανανέωση του διαλόγου μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, με στόχο τη συμφωνία για μια πολιτική πορεία προς την ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη. Μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη είναι εφικτή στη Μέση Ανατολή, με ένα Κράτος του Ισραήλ και ένα Παλαιστινιακό κράτος να συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια, και με την πλήρη ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με τα αραβικά και ισλαμικά έθνη».

{https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1972757284179660948}