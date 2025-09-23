Ο Κολμπέρ ξεκίνησε τη χθεσινή εκπομπή του «καλωσορίζοντας» τον Τζίμι Κίμελ ξανά στον τηλεοπτικό αέρα, λέγοντας, αστειευόμενος, ότι πλέον είναι ο μόνος που... καρατομείται.

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ επιστρέφει σήμερα στη μικρή οθόνη, αφού το τηλεοπτικό δίκτυο ABC την διέκοψε, την περασμένη εβδομάδα, μετά τις απειλές του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών με αφορμή τα σχόλια του παρουσιαστή για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Την είδηση πανηγύρισε ο Στίβεν Κολμπέρ (σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ), ο οποίος θα δει την επιτυχημένη εκπομπή του στο CBS να «κόβεται» τον Μάιο του 2026.

Ο Κολμπέρ ξεκίνησε τη χθεσινή εκπομπή του «καλωσορίζοντας» τον Τζίμι Κίμελ ξανά στον τηλεοπτικό αέρα, λέγοντας, αστειευόμενος, ότι πλέον είναι ο μόνος που... καρατομείται.

«Είπε ο μάρτυρας της βραδινής τηλεοπτικής ζώνης», είπε επιστρατεύοντας το χιούμορ του.

Ο παρουσιαστής του «The Late Show with Stephen Colbert» δήλωσε χαρούμενος που ξεκινά την εκπομπή με «μερικά καλά νέα». «Λίγες ώρες πριν γράψουμε αυτή την εκπομπή, μάθαμε ότι τελείωσε ο εθνικός εφιάλτης μας, επειδή η Disney ανακοίνωσε ότι το "Jimmy Kimmel Live!" θα επιστρέψει στον αέρα στο ABC αύριο, Τρίτη», είπε ενθουσιασμένος.

«Αυτά είναι υπέροχα νέα για τον αγαπητό μου φίλο Τζίμι και το καταπληκτικό προσωπικό του, που μπορούν να συνεχίσουν την εκπομπή», πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/reel/2215916785572857}

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Disney, η ιδιοκτήτρια του ABC, ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από «εκ βαθέων» συζητήσεις με τον Τζίμι Κίμελ, έλαβε την απόφαση να τον βγάλει ξανά στον αέρα από σήμερα Τρίτη.

Η καρατόμηση του Κίμελ προκάλεσε τσουνάμι αντιδράσεων και πολλοί έθεσαν - δικαιολογημένα - ζήτημα κατάφωρης επίθεσης στην ελευθερία του λόγου, στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από Business Insider