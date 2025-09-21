Παράλληλα, ο Νετανιάχου διεμήνυσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αναπτύσσει εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία αποτελεί «τεράστια επιβράβευση της τρομοκρατίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την Κυριακή, στην πρώτη αντίδρασή του για την πρωτοβουλία των τριών χωρών.

«Και έχω άλλο ένα μήνυμα για εσάς: Δεν θα υπάρξει. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ θα ανακοινωθεί όταν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η απάντηση στην πρόσφατη προσπάθεια να μας επιβληθεί ένα τρομοκρατικό κράτος στην καρδιά της γης μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, περιμένετε».

Τα μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού, πιέζουν ανοιχτά πλέον για να προσαρτήσει το Ισραήλ τμήματα της Δυτικής Όχθης, ειδικά την Κοιλάδα του Ιορδάνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ανταμείβουν τη Χαμάς»

Οργή επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο Ισραήλ, όπου καταδικάζουν σφοδρά την πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, με τις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων να παίρνουν επίσημα θέση.

«Προχώρησαν στην άνευ όρων αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, ενώ παράλληλα αγνοούν το γεγονός ότι 48 όμηροι παραμένουν υπό την ομηρία της Χαμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων και Αγνοουμένων σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τις χώρες της Κοινοπολιτείας αποτελεί «ανταμοιβή» για τη Χαμάς, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

«Η αναγνώριση δεν είναι παρά μια ανταμοιβή για τη τζιχαντιστική Χαμάς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο τονίζει ότι «σε κάθε περίπτωση, το Ισραήλ δεν θα αποδεχτεί κανένα αποσπασματικό και φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να αποδεχτεί αδικαιολόγητα σύνορα».

{https://x.com/IsraelMFA/status/1969781268209377726}

Η ίδρυση παλαιστινιακού κράτους «απειλεί» το Ισραήλ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε σήμερα, Κυριακή (21/9), ότι η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ και υποσχέθηκε να πολεμήσει τις εκκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Οφείλουμε να δώσουμε μάχη στον ΟΗΕ και σε όλα τα άλλα πεδία κατά της ψευδούς προπαγάνδας εναντίον μας, καθώς και κατά των εκκλήσεων για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας και θα αποτελούσε μια παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Η διεθνής κοινότητα θα μας ακούσει για το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

«Ένα βήμα προς μια διαρκή ειρήνη»

Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακου κράτους, από τη Βρετανία, είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα την Κυριακή (21/09) Καναδάς, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.