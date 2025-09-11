Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

«Μυστική» συνάντηση των πλούσιων χωρών της Ε.Ε. για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό - Τα δύο στρατόπεδα

«Μυστική» συνάντηση των πλούσιων χωρών της Ε.Ε. για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό - Τα δύο στρατόπεδα
Οι βόρειες χώρες θα προσπαθήσουν να βρουν κοινή στρατηγική πριν από μια επικείμενη μάχη για τα χρήματα με χώρες όπως η Πολωνία και η Ιταλία.

Οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται η Γερμανία, η Γαλλία και οι σκανδιναβικές, συναντώνται στη Βιέννη για να συντονίσουν τη στάση τους ενόψει των δύσκολων διαπραγματεύσεων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 1,816 τρισ. ευρώ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ανώτατοι αξιωματούχοι από τα πλουσιότερα κράτη-μέλη συγκεντρώνονται ώστε να διαμορφώσουν κοινή στρατηγική απέναντι στις χώρες που ζητούν αυξημένες δαπάνες, όπως η Πολωνία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Η βασική διαμάχη αφορά το μέγεθος και τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι λεγόμενοι «καθαροί συνεισφορείς» ή «net payers» —χώρες που εισφέρουν περισσότερα στον προϋπολογισμό από όσα λαμβάνουν, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και άλλες. Αυτοί προτιμούν έναν πιο περιορισμένο προϋπολογισμό, ώστε να μειωθεί η οικονομική τους επιβάρυνση.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η συμμαχία των «Φίλων της Συνοχής», που περιλαμβάνει κυρίως χώρες του Νότου και της Ανατολής, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία και η Μάλτα. Αυτές ζητούν περισσότερους πόρους για τις αγροτικές επιδοτήσεις και τα διαρθρωτικά ταμεία που στηρίζουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Σύμφωνα με το Politico, η διαπραγμάτευση περιπλέκεται από το γεγονός ότι ακόμη και μέσα σε κάθε στρατόπεδο υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Για παράδειγμα, η Γαλλία και η Ολλανδία διαφωνούν ως προς την αμοιβαιοποίηση χρέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων η Γαλλία βρίσκεται πιο κοντά στις θέσεις της Πολωνίας παρά στις χώρες-συμμάχους της στον Βορρά. Παρόλα αυτά, οι χώρες προσπαθούν πρώτα να γεφυρώσουν τις εσωτερικές τους αντιθέσεις ώστε να εμφανιστούν με ενιαίες θέσεις στις κεντρικές διαπραγματεύσεις.

Ηγετικό ρόλο στο στρατόπεδο των καθαρών συνεισφορέων αναμένεται να παίξουν η Γερμανία και η Γαλλία, ενώ στην αντίπερα όχθη η Πολωνία συνήθως αναλαμβάνει την πρωτοκαθεδρία, καθώς είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ωστόσο, η στενή της συνεργασία με την Ουγγαρία έχει κλονιστεί, λόγω της αυταρχικής πολιτικής του Βίκτορ Όρμπαν που έχει οδηγήσει στην αναστολή κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. Αυτό έχει αφήσει περισσότερο χώρο σε μεσογειακές χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, να παίξουν πιο ενεργό ρόλο στον συντονισμό του στρατοπέδου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε ρόλο διαμεσολαβητή. Ο επίτροπος Προϋπολογισμού, Πιότρ Σεραφίν, με μεγάλη εμπειρία από το Συμβούλιο, θα προσπαθήσει να κρατήσει τις κυβερνήσεις κοντά στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Παράλληλα, η στρατηγική της Επιτροπής συχνά βασίζεται στη διάσπαση των μπλοκ και στην εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε κράτους, ώστε να περιοριστεί η ισχύς των συλλογικών συμμαχιών.

Παρότι όλοι αναγνωρίζουν ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν θα είναι η τελική, υπάρχει ευρεία βεβαιότητα πως τελικά θα υπάρξει συμβιβασμός, όπως συνέβη σε όλες τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Οι εντάσεις και οι αντιπαραθέσεις θεωρούνται αναπόφευκτες, ωστόσο η ιστορία δείχνει ότι η ΕΕ πάντοτε καταφέρνει να καταλήγει σε συμφωνία, όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Πόσα σκαλιά να ανεβαίνετε την ημέρα για μια υγιή καρδιά

Πόσα σκαλιά να ανεβαίνετε την ημέρα για μια υγιή καρδιά

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα

Ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα

Διεθνή
H φον ντερ Λάειν προαναγγέλλει «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ

H φον ντερ Λάειν προαναγγέλλει «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ

Διεθνή
Νέοι κανόνες της ΕΕ για τη μείωση της σπατάλης υφασμάτων και τροφίμων

Νέοι κανόνες της ΕΕ για τη μείωση της σπατάλης υφασμάτων και τροφίμων

Διεθνή
Οι ισχυροί φίλοι του Πούτιν έστειλαν το μήνυμά τους, η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια

Οι ισχυροί φίλοι του Πούτιν έστειλαν το μήνυμά τους, η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια

Διεθνή

NETWORK

Γιατρός στη Γαλλία κατηγορείται πως δηλητηρίασε εσκεμμένα 30 ασθενείς

Γιατρός στη Γαλλία κατηγορείται πως δηλητηρίασε εσκεμμένα 30 ασθενείς

healthstat.gr
Η Deloitte στη ΔΕΘ: Διάλογοι για το μέλλον, την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τον μετασχηματισμό του Δημοσίου

Η Deloitte στη ΔΕΘ: Διάλογοι για το μέλλον, την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τον μετασχηματισμό του Δημοσίου

ienergeia.gr
Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr
Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

healthstat.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συνάντηση εργασίας ευρωπαϊκού προγράμματος ECOEMPOWER στη Χαλκίδα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συνάντηση εργασίας ευρωπαϊκού προγράμματος ECOEMPOWER στη Χαλκίδα

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα Ημικρανίας: Περίπου 1 εκατ. Έλληνες υποφέρουν από ημικρανία

Παγκόσμια Ημέρα Ημικρανίας: Περίπου 1 εκατ. Έλληνες υποφέρουν από ημικρανία

healthstat.gr
Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

healthstat.gr
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum

ienergeia.gr