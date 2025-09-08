Games
Ισραήλ: Η στιγμή της ένοπλης επίθεσης στα Ιεροσόλυμα με 6 νεκρούς και τουλάχιστον 12 τραυματίες

Ισραήλ: Η στιγμή της ένοπλης επίθεσης στα Ιεροσόλυμα με 6 νεκρούς και τουλάχιστον 12 τραυματίες Φωτογραφία: AP Photo/Mahmoud Illean
Ο κόσμος τρέχει πανικόβλητος την ώρα της ένοπλης επίθεσης στα Ιεροσόλυμα.

Τραγικός ο νεότερος αποκλεισμός από την ένοπλη επίθεση στα Ιεροσόλυμα. Έξι άνθρωποι έπεσαν νεκροί και 12 τραυματίστηκαν όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πάντων.

Ειδικότερα, η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ Μagen David Adom διαπίστωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενός άνδρα περίπου 50 ετών και τριών ακόμη γύρω στα 30, στο σημείο της επίθεσης. Μία γυναίκα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της στο νοσοκομείο Shaare Zedek, ενώ ένας ακόμη τραυματίας υπέκυψε στο νοσοκομείο Hadassah Hospital Mount Scopus.

Ακόμη δώδεκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ισραηλινή αστυνομία να επισημαίνει ότι οι δράστες πυροβόλησαν εναντίον λεωφορείου.

«Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι δράστες ήταν δύο, ενώ αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι πρόκειται για Παλαιστίνιους με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μέλη του στην περιοχή της επίθεσης για να βοηθήσουν την αστυνομία στην αναζήτηση υπόπτων. Παράλληλα Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν και σε περιοχές της Ραμάλας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με στόχο να κάνουν ανακρίσεις και να «αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία».

Η στιγμή της ένοπλης επίθεσης

{https://x.com/SGNews123/status/1965025830108541348/history}

