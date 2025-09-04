Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Σεισμός τώρα στο Αφγανιστάν

Σεισμός τώρα στο Αφγανιστάν Φωτογραφία: AP/Nava Jamshidi
Ο σεισμός της Κυριακής στο Αφγανιστάν μετρά ήδη 2.205 νεκρούς.

Σεισμός της τάξης των 6,2 Ρίχτερ έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν αργά το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ σύμφωνα με το GFZ.

Αργότερα το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) υπολόγισαν ωστόσο τη σεισμική δόνηση στα 5,6 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ.

Ο νέος αυτός σεισμός ακολουθεί μετά από σειρά ισχυρών δονήσεων από την Κυρικαή όπότε και σημειώθηκε ο φονικός σεισμός των 6 Ρίχτερ με τους ήδη 2.205 νεκρούς και πάνω από 3.600 τραυματίες.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι ενώ τα σωστικά συνεργεία προειδοποιούν για τη μείωση των πόρων, με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους οργανισμούς να επικαλούνται μια κρίσιμη ανάγκη για τρόφιμα, στέγη και ιατρικά εφόδια.

Με πληροφορίες οτυ Reuters

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Στους 2.205 οι νεκροί, συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Στους 2.205 οι νεκροί, συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης

Διεθνή
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες, άνθρωποι κάτω από συντρίμμια - Με το σταγονόμετρο η διεθνής βοήθεια

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες, άνθρωποι κάτω από συντρίμμια - Με το σταγονόμετρο η διεθνής βοήθεια

Διεθνή
Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν

Διεθνή
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ξεπέρασαν τους 1.400 οι νεκροί - Κατέρρευσαν χιλιάδες σπίτια, άγνωστο πόσα πτώματα είναι κάτω από συντρίμμια

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ξεπέρασαν τους 1.400 οι νεκροί - Κατέρρευσαν χιλιάδες σπίτια, άγνωστο πόσα πτώματα είναι κάτω από συντρίμμια

Διεθνή

NETWORK

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

healthstat.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr
Αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης χωρίς περίοδο: Τι πρέπει να ελέγξετε

Αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης χωρίς περίοδο: Τι πρέπει να ελέγξετε

healthstat.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Προπόνηση με άδειο στομάχι: Κάνει καλό ή κακό στην υγεία;

Προπόνηση με άδειο στομάχι: Κάνει καλό ή κακό στην υγεία;

healthstat.gr
Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

healthstat.gr