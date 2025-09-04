Σεισμός τώρα στο Αφγανιστάν

Ο σεισμός της Κυριακής στο Αφγανιστάν μετρά ήδη 2.205 νεκρούς.

Σεισμός της τάξης των 6,2 Ρίχτερ έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν αργά το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ σύμφωνα με το GFZ.

Αργότερα το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) υπολόγισαν ωστόσο τη σεισμική δόνηση στα 5,6 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ.

Ο νέος αυτός σεισμός ακολουθεί μετά από σειρά ισχυρών δονήσεων από την Κυρικαή όπότε και σημειώθηκε ο φονικός σεισμός των 6 Ρίχτερ με τους ήδη 2.205 νεκρούς και πάνω από 3.600 τραυματίες.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι ενώ τα σωστικά συνεργεία προειδοποιούν για τη μείωση των πόρων, με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους οργανισμούς να επικαλούνται μια κρίσιμη ανάγκη για τρόφιμα, στέγη και ιατρικά εφόδια.

Με πληροφορίες οτυ Reuters