Ισραήλ: Μπήκαμε στη δεύτερη φάση της επιχείρησης τα «Άρματα του Γεδεών»

Το Ισραήλ συνεχίζει αδιάκοπα να σφυροκοπά τη Γάζα, αδιαφορώντας για τη διεθνή κατακραυγή.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση της πλήρους κατάληψης της πόλης της Γάζας.

«Έχουμε μπει στο δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών» προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου. Η επιστροφή των ομήρων μας είναι ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των κυρίων οχυρών της Χαμάς μέχρι την ήττα της» αναφέρει σε ανάρτησή του π λογαριασμός των IDF στα social media.

Στην ίδια ανάρτηση παρατίθεται και φωτογραφία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος πραγματοποίησε την Τετάρτη επίσκεψη σε ισραηλινή μονάδα με θέα την πόλη της Γάζας.

{https://twitter.com/IDF/status/1963281995812708812}

Την ίδια ώρα τουλάχιστον 67 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τα ξημερώματα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων 38 στην πολιορκημένη πόλη της Γάζας. Έντεκα από τους νεκρούς σκοτώθηκαν ενώ αναζητούσαν βοήθεια, είπαν νοσοκομειακές πηγές στο Al Jazeera.

Διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου

Αντίθετοι με το πλάνο της κυβέρνησης Νετανιάχου για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας είναι και αρκετοί ισραηλινοί ωστόσο που συγκεντρώθηκαν ξανά έξω από το σπίτι του πρωθυπουργού.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στην επίσημη κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ για να ζητήσουν την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση και στο εσωτερικό για να δώσει το «πράσινο φως» σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, με πολλές οικογένειες των ομήρων να τον κατηγορούν ότι σαμποτάρει τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας για πολιτικό όφελος.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει εξοργιστεί από τις δεσμεύσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και τώρα του Βελγίου να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος στην συνεδρίαση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου.

Σκωτία: Τέλος η δημόσια χρηματοδότηση σε εταιρείες που εξοπλίζουν το Ισραήλ

Μιλώντας σε μέλη του Κοινοβουλίου στη Σκωτία, ο πρωθυπουργός Τζον Σουίνι δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταματήσει να παρέχει δημόσιο χρήμα σε εταιρείες που εξοπλίζουν το Ισραήλ.

«Θα διακόψουμε τις νέες χορηγήσεις δημόσιου χρήματος σε εταιρείες όπλων των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες παρέχονται σε χώρες όπου υπάρχουν εύλογες ενδείξεις γενοκτονίας που διαπράττεται από αυτήν τη χώρα. Αυτό θα περιλαμβάνει και το Ισραήλ», είπε.

«Οποιαδήποτε αμυντική εταιρεία που ζητά υποστήριξη από τη σκωτσέζικη κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει ότι τα προϊόντα της δεν εμπλέκονται στρατιωτικά με το Ισραήλ». Ο Σουίνι κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να επανεξετάσει το «καθήκον της βάσει του διεθνούς δικαίου να αντιδρά όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος γενοκτονίας» και να αποσυρθεί από τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ηνωμένου Βασιλείου - Ισραήλ.

Με πληροφορίες του Al Jazeera