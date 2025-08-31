Games
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επιβεβαιωμένη η υποστήριξη των ΗΠΑ - «Ακριβή» τα σχέδια της ΕΕ για την Ουκρανία

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επιβεβαιωμένη η υποστήριξη των ΗΠΑ - «Ακριβή» τα σχέδια της ΕΕ για την Ουκρανία Φωτογραφία: AP
Τα σχέδια αφορούν στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, όπου θα υπάρχει και αμερικανική παρουσία.

«Πολύ ακριβή σχέδια» για πιθανή αποστολή πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ, έχει η Ευρώπη, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας μετά τον πόλεμο.

Σε συνέντευξή της, στους Financial Times, επεσήμανε τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική παρουσία, λέγοντας: «Ο Πρόεδρος Τραμπ μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει μια αμερικανική παρουσία στο πλαίσιο του μηχανισμού ασφαλείας», προσθέτοντας ότι «αυτό ήταν πολύ σαφές και επανειλημμένα επιβεβαιωμένο».

Η ανάπτυξη πρόκειται να περιλαμβάνει ενδεχομένως δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ελέγχου και διοίκησης και μέσων πληροφοριών και επιτήρησης, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών τον περασμένο μήνα

Την Πέμπτη, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι προγραμματισμένη συνάντηση στο Παρίσι, μετά από πρόσκληση του Γάλλου προέδρου, του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και της φον ντερ Λάιεν, για να συνεχίσουν τις συζητήσεις υψηλού επιπέδου για την Ουκρανία.

