Πάνω από 500 υπαλληλοι του ΟΗΕ ζητούν να αναγνωριστεί γενοκτονία στη Γάζα

Φωτογραφία: AP/Jehad Alshrafi
«Η μη καταγγελία μιας εν εξελίξει γενοκτονίας υπονομεύει την αξιοπιστία του ΟΗΕ και του ίδιου του συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων» αναφέρει στην επιστολή του γαι τη Γάζα σχεδόν το 1/4 του παγκόσμιου προσωπικού του οργανισμού.

Εκατοντάδες υπάλληλοι του ΟΗΕ στο Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) Φόλκερ Τουρκ, ζήτησαν να περιγράψει ρητά τον πόλεμο στη Γάζα ως μια εν εξελίξει γενοκτονία, σύμφωνα με επιστολή που επικαλείται το Reuters.

Η επιστολή που στάλθηκε την Τετάρτη ανέφερε ότι το προσωπικό θεωρεί ότι τα νομικά κριτήρια για γενοκτονία στον σχεδόν διετή πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς στη Γάζα πληρούνται, αναφέροντας την κλίμακα, το εύρος και τη φύση των παραβιάσεων που καταγράφονται εκεί.

«Το OHCHR έχει ισχυρή νομική και ηθική ευθύνη να καταγγείλει πράξεις γενοκτονίας», ανέφερε η επιστολή που υπέγραψε η Επιτροπή Προσωπικού εκ μέρους άνω των 500 υπαλλήλων, η οποία καλεί τον Τουρκ να λάβει «σαφή και δημόσια θέση». «Η μη καταγγελία μιας εν εξελίξει γενοκτονίας υπονομεύει την αξιοπιστία του ΟΗΕ και του ίδιου του συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων», πρόσθεσε.

Στην επιστολή επικαλείται την αντιληπτή ηθική αποτυχία του οργανισμού επειδή δεν έκανε περισσότερα για να σταματήσει τη γενοκτονία στη Ρουάντα το 1994, με πάνω από 1 εκατ. νεκρούς. Το Ισραήλ από την πλευρά του αρνείται τις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Γάζα, επικαλούμενο το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο πόλεμος που ακολούθησε στη Γάζα μετρά ήδη πάνω από 63.000 νεκρούς, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, ενώ ένα παγκόσμιο παρατηρητήριο πείνας αναφέρει ότι ένα μέρος της υποφέρει από λιμό.

Η έκκληση προς τον Τουρκ, Αυστριακός δικηγόρος που εργάζεται για τα Ηνωμένα Έθνη εδώ και δεκαετίες, φέρει τη στήριξη περίπου του 1/4 του παγκόσμιου προσωπικού του ΟΗΕ. Ορισμένες ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, έχουν ήδη κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία ενώ και η ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, έχει επίσης χρησιμοποιήσει τον όρο. Ωστόσο ο ΟΗΕ δεν το έχει κάνει ακόμα.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι εναπόκειται στα διεθνή δικαστήρια να καθορίσουν τη γενοκτονία.

«Η κατάσταση στη Γάζα μας έχει ταρακουνήσει όλους μας βαθιά», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), Ραβίνα Σαμντασάνι, επικαλούμενη τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει το γραφείο καθώς προσπαθεί να τεκμηριώσει τα γεγονότα και να σημάνει συναγερμό. «Έχουν υπάρξει και θα συνεχίσουν να υπάρχουν εσωτερικές συζητήσεις για το πώς να προχωρήσουμε», είπε αναφερόμενη στην επιστολή.

Ο Τουρκ, ο οποίος έχει επανειλημμένα καταδικάσει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και έχει προειδοποιήσει για τον αυξανόμενο κίνδυνο φρικτών εγκλημάτων, δήλωσε ότι η επιστολή εγείρει σημαντικές ανησυχίες.

«Ξέρω ότι όλοι μοιραζόμαστε ένα αίσθημα ηθικής αγανάκτησης για τις φρικαλεότητες που βλέπουμε, καθώς και απογοήτευσης απέναντι στην αδυναμία της διεθνούς κοινότητας να τερματίσει αυτή την κατάσταση», ανέφερε σε αντίγραφο της απάντησής του που επικαλείται το Reuters. Καλεί επίσης τους υπαλλήλους να «παραμείνουν ενωμένοι ως Γραφείο απέναντι σε τέτοιες αντιξοότητες».

Το 2023, η Νότια Αφρική έφερε στο Διεθνές Δικαστήριο μια υπόθεση γενοκτονίας κατά των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά η υπόθεση δεν έχει ακόμη εκδικαστεί επί της ουσίας. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει χρόνια.

Με πληροφορίες του Reuters

