Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια Ρομπέρτα Φλακ

Η Ρομπέρτα Φλακ πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Πέθανε η θρυλική και βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια του «Killing Me Softly» και «The First Time Ever I Saw Your Face».

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε ο μάνατζέρ της, χωρίς να διευκρινιστεί η αιτία του θανάτου της,

«Με βαριά καρδιά σας ανακοινώνουμε ότι η θρυλική Ρομπέρτα Φλακ πέθανε σήμερα το πρωί, 24 Φεβρουαρίου. Πέθανε ήσυχα ενώ είχε δίπλα της της οικογένειά της. Η Ρομπέρτα έσπασε όρια και ρεκόρ. Ήταν μία περήφανη δασκάλα» ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Ποια ήταν η Ρομπέρτα Φλακ

Η Ρομπέρτα Φλακ γεννήθηκε σε μία μουσική οικογένεια στο Black Mountain στη Βόρεια Καρολίνα.

Εμπνεύστηκε ως παιδί, από την γκόσπελ ερμηνεία της Mahalia Jackson και του Sam Cooke. Ξεκίνησε να σπουδάζει πιάνο στα 9 της και ως παιδί θαύμα μπήκε στο πανεπιστήμιο Howard της Ουάσινγκτον σε ηλικία μόλις 15 ετών με πλήρη υποτροφία.

Διέκοψε την αποφοίτησή της λόγω του θανάτου του πατέρα της και συνέχισε να διδάσκεται στο σπίτι στη Βόρεια Καρολίνα και αργότερα στην Κολούμπια. Αργότερα ξεκίνησε να εργάζεται σε κλαμπ όπου την είδε ο τζαζίστας Les McCann. Εκείνος την έφερε στην Atlantic και υπέγραψε το πρώτο τη συμβόλαιο το 1968.

Το 1969 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της «First Take» χωρίς να έχει ιδιαίτερη επιτυχία. Ωστόσο η μπαλάντα της «The First Time Ever I Saw Your Face» απογείωσε την καριέρα της αφού ο Κλιντ Ίστγουντ χρησιμοποίησε το τραγούδι της σε μία ερωτική σκηνή της ταινίας του «Play Misty for Me». Ωστόσο αυτό που θα την καθιέρωνε στο μουσικό στερέωμα ήταν το «Killing Me Softly» σε στίχους και μουσική Charles Fox και Norman Gimbel.

Πρώτη το είχε ηχογραφήσει η Lori Lieberman αλλα ανεπιτυχώς και αμέσως μετά το ηχογράφησε η Flack, η οποία το είχε ακούσει κατά τη διάρκεια μιας πτήσης προς τη Νέα Υόρκη. Το 1996 το επανέφεραν στο προσκήνιο οι Fugees με μία εξαιρετική διασκευή.

Η Flack είχε στο ενεργητικό της συνολικά 13 υποψηφιότητες για Grammy η τελευταία ήταν το 1995 για το «Roberta». Η Roberta Flack ήταν παντρεμένη με τον Stephen Novosel με τον οποίο χώρισε το 1972 και είχε ένα γιο, τον επίσης μουσικό Bernard Wright.