Γάζα: Το Ισραήλ αποχώρησε από το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν μετά τις επιδρομές

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αποχώρησαν από το σύμπλεγμα του Νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν μία ημέρα αφού επέδραμαν εναντίον του και αφού έθεσαν υπό κράτηση δεκάδες άνδρες μέλη του προσωπικού και ορισμένους ασθενείς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν χθες ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επέδραμαν κατά του Καμάλ Αντουάν, του ενός εκ των τριών νοσοκομείων που πασχίζουν να διατηρηθούν σε λειτουργία στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει διασταυρωθεί, δείχνει καταστροφές σε πολλά κτίρια μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Τουλάχιστον 44 από τα 70 μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου τέθηκαν υπό κράτηση από τον στρατό, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές. Αργότερα, ο ισραηλινός στρατός απελευθέρωσε 14 από αυτούς, ανάμεσά τους και τον διευθυντή του νοσοκομείου.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες. Χθες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιχείρηση στην περιοχή με βάση πληροφορίες σχετικά με την «παρουσία τρομοκρατών και τρομοκρατικής υποδομής» εκεί.

Huge destruction inflicted by the israelis after the raid on Kamal Adwan Hospital in northern Gaza, leaving patients to die without medical supplies pic.twitter.com/x0Gxs17wfv