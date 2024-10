Έργο τέχνης πετάχτηκε στα σκουπίδια από υπάλληλο μουσείου που νόμιζε ότι ήταν... σκουπίδια

Ένας υπάλληλος του μουσείου είδε... δύο κουτάκια μπύρας να εκτίθενται σε έναν ανελκυστήρα και τα πέταξε στον κάδο απορριμμάτων.

Μέλος του προσωπικού ολλανδικού μουσείου πέταξε στα σκουπίδια έργο τέχνης, επειδή νόμιζε ότι είναι... σκουπίδια. Βέβαια, με την πρώτη ματιά, το έργο με τίτλο All The Good Times We Spent Together του Γάλλου καλλιτέχνη Alexandre Lavet, φαίνεται να είναι...δύο άδεια κουτάκια μπύρας.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, τα κουτάκια μπύρας είναι σχολαστικά ζωγραφισμένα στο χέρι με ακρυλικά και «χρειάστηκε πολύς χρόνος και προσπάθεια για να δημιουργηθούν», σύμφωνα με το μουσείο, οι ιθύνοντες του οποίου τα μάζεψαν από τα σκουπίδια.

Ένας υπάλληλος του μουσείου τα είδε να εκτίθενται σε έναν ανελκυστήρα και τα πέταξε στον κάδο απορριμμάτων.

Η Froukje Budding, εκπρόσωπος του μουσείου LAM στο Lisse της δυτικής Ολλανδίας, δήλωσε στο AFP ότι τα έργα τέχνης συχνά αφήνονται σε ασυνήθιστα μέρη - εξ ου και η έκθεση σε ανελκυστήρα.

«Προσπαθούμε να εκπλήσσουμε τον επισκέπτη όλη την ώρα», είπε.

Η επιμελήτρια Elisah van den Bergh επέστρεψε από ένα σύντομο διάλειμμα και παρατήρησε ότι τα κουτιά είχαν εξαφανιστεί.

Τα βρήκε σε μια σακούλα απορριμμάτων την τελευταία στιγμή, λίγο πριν πεταχτούν.

Η Froukje Budding ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει καμία κακία» προς τον υπάλληλο, ο οποίος μόλις είχε ξεκινήσει να εργάζεται στο μουσείο. «Απλώς έκανε τη δουλειά του», είπε.

Με πληροφορίες από Guardian