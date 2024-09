Ρούπερτ Μέρντοκ: Το δικαστήριο αποφασίζει για τον διάδοχο των 16,6 δισ. ευρώ

Μέρντοκ εναντίο Μέρντοκ για τη διαδοχή.

Στις δικαστικές αίθουσες θα αποφασιστεί ο διάδοχος της δυναστείας του Ρούπερτ Μέρντοκ που θα αναλάβει τα Μέσα αλλά και τη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας των 16,6 δισ. ευρώ.

Η υπόθεση θα φέρει αντιμέτωπους τον του 93χρονο κολοσσό των media Ρούπερτ Μέρντοκ με τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του, για το ποιος θα αποκτήσει τις περισσότερες μετοχές με δικαίωμα ψήφου και την εξουσία να ελέγχει την News Corp και το Fox News όταν πεθάνει ο δισεκατομμυριούχος.

Ο ίδιος ο Μέρντοκ ήθελε να χρίσει διάδοχό του τον μεγαλύτερο γιο του Λάχλαν, χωρίς καμία παρέμβαση από τα αδέλφια του Προύντενς, Ελίζαμπεθ και Τζέιμς. Ο Μέρντοκ έχει παντρευτεί πέντε φορές και έχει δύο ακόμα παιδιά την Γκρέις και την Κλόι, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν κανέναν δικαίωμα ψήφου.

«Από ό,τι γνωρίζουμε αυτό το σχέδιο ουσιαστικά αναζητά τον τρόπο ώστε οι Προύντενς, Τζέιμς και Ελίζαμπεθ να έχουν την ίδια τύχη με τις δύο νεότερες κόρες του Μέρντοκ- δηλαδή κανένα δικαιώμα ψήφου» είπε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας της βιογραφίας «Young Rupert: The making of the Murdoch Empire» Γουόλτερ Μαρς. Πρόσθεσε πως όλη «η εξουσία της ψηφοφορίας» θα μπορούσε να παραδοθεί στον Λάχλαν.

Ο Μέρντοκ ετοίμαζε τους δύο γιους του να ακολουθήσουν τα βήματά του, ξεκινώντας ήδη από όταν ήταν έφηβοι, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άντριου Νιλ, από το ντοκιμαντέρ του 2020 του BBC «The Rise of the Murdoch Dynasty».

Το 1999, το οικογενειακό διαπίστευμα των Μέρντοκ, όπου ανήκουν οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης, υποτίθεται ότι θα διευθετούσαν σε μεγάλο βαθμό τα σχέδια διαδοχής. Ο Μέρντοκ έτσι έδωσε στα μεγαλύτερα παιδιά του διάφορες θέσεις στις εταιρείες του.

Η διαδικασία αυτή δίνει στην οικογένεια οκτώ ψήφους, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει για να έχει λόγο στο διοικητικό συμβούλιο της News Corp και του Fox News. Ο Μέρντοκ ελέγχει επί του παρόντος τέσσερις από αυτές τις ψήφους και τα μεγαλύτερα παιδιά του έχουν με τη σειρά τους από μία ψήφο το καθένα.

Κατά τη συγκεκριμένη συμφωνία, μετά τον θάνατο του Μέρντοκ, οι ψήφοι του θα περνούσαν εξίσου στα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του. Ωστόσο, οι διαφορές στις απόψεις και τις πολιτικές απόψεις λέγεται ότι οδήγησαν σε οικογενειακό ρήγμα. Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Fox and News Corp για να αναλάβει ο γιος του Λάχλαχ, ο οποίος φέρεται να έχει τις ίδιες δεξιές απόψεις με τον πατέρα του. Αυτό φαίνεται πως οδήγησε τους Τζέιμς, Προύντενς και Ελίζαμπεθ να συμπράξουν και να «αντεπιτεθούν».

Η ιδιωτική δικαστική υπόθεση διεξάγεται στο δικαστήριο της κομητείας Washoe στο Ρίνο της Νεβάδα. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν αποκλειστεί από τη διαδικασία, η οποία αναμένεται να εκτυλιχθεί με την κατάθεση την επόμενη εβδομάδα του Ρούπερτ Μέρντοκ και των τεσσάρων παιδιών του. Αυτού του είδους οι οικογενειακές μάχες συχνά καταλήγουν σε διακανονισμούς.