Γιώργος Λάνθιμος: Το «Poor Things» ψηφίστηκε ταινία της χρονιάς για το 2024

Ο Έλληνας σκηνοθέτης θα λάβει το βραβείο FIPRESCI στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν για το «Poor Things».

Το υπέροχο και πολυβραβευμένο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου επιλέχθηκε από τους κριτικούς ως η ταινία της χρονιάς για το 2024 από την FIPRESCI, τη διεθνή ένωση των κριτικών κινηματογράφου.

Η ταινία έλαβε 791 ψήφους από κριτικούς κινηματογράφου σε όλον τον κόσμο, οι οποίοι επέλεξαν την ταινία του Λάνθιμου μεταξύ εκείνων, που έκαναν πρεμιέρα μετά την 1η Ιουλίου του 2023. Οι άλλες τανίες που συναγωνίστηκε ήταν οι Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii του Radu Jude, το Aku Wa Sonzai Shinai του Ryusuke Hamaguchi, All of Us Strangers, του Andrew Haigh και Daney anjir maabed του Mohamad Rasoulof.

Το «Poor Things» έκανε πρεμιέρα το 2023 στο φεστιβάλ της Βενετίας όπου έλαβε τον Χρυσό Λέοντα. Ακολούθησαν δύο Χρυσές Σφαίρες, 5 BAFTA, 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ και 4 χρυσά αγαλματίδια.

Ο Γιώργος Λάνθιμος θα λάβει το βραβείο στην τελετή έναρξης του 72ου Φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στις 20 Σεπτεμβρίου. Το εμβληματικό βραβείο, που ξεκίνησε το 1999, έχει απονεμηθεί σε σπουδαίους δημιουργούς, μεταξύ των οποίων ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο Αλφόνσο Κουαρόν, ο Ζαν- Λυκ Γκοντάρ, ο Τέρενς Μάλικ, η Κλόε Ζάο, ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Άκι Καουρισμάκι.