Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ χαρακτήρισε «έναν από τους επιδραστικότερους ευρωπαίους ηγέτες της γενιάς του» τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, λίγη ώρα μετά την ανακοιίνωση του θανάτου του.

«Θλίβομαι βαθιά πληροφορούμενη τον θάνατο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Υπήρξε ένας από τους επιδραστικότερους ευρωπαίους ηγέτες της γενιάς του», έγραψε η Κριστίν Λαγκάρντ σε ανάρτησή της στο Χ (Twitter). «Υπήρξα προσωπικά μάρτυρας της προσήλωσής του στην Ευρώπη, της πνευματικής του συγκρότησης και του πολιτικού του αισθητηρίου. Οι σκέψεις μου απευθύνονται στην οικογένειά του», αναφέρει η Κριστίν Λαγκάρντ που συνοδεύει την ανάρτησή της με μία φωτογραφία των δυο τους χαμογελαστών.

Οταν η Κριστίν Λαγκάρντ είχε το χαρτοφυλάκιο της υπουργού Οικονομίας του Νικολά Σαρκοζί από το 2007 έως το 2011, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ήταν από το 2009 ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας.

Το 2011, υποστήριξε την ευρωπαϊκή υποψηφιότητα της Λαγκάρντ για την θέση της γενικής διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Κατά την πρώτη της ομιλία ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2019, η Κριστίν Λαγκάρντ μίλησε τιμητικά για τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος, ως υπουργός Οικονομικών, υπήρξε πολύ επικριτικός απέναντι στον ευρωπαϊκό τραπεζικό θεσμό.

