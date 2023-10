Τρομακτικές και δύσκολες συνθήκες στον πόλεμο της Γάζας. Με κίνδυνο της ζωής τους, δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο δίνουν μάχη για να μεταδώσουν όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στο Ισραήλ.

Μεταξύ αυτών και η δημοσιογράφος του BBC, Λιζ Ντουσέτ, η οποία βρισκόταν σε live μετάδοση, όταν άκουσε να ηχούν οι ισραηλινές σειρήνες για εκτόξευση πυραύλων . Η Ντουσέτ η οποία είναι η επικεφαλής του τμήματος των διεθνών ανταποκριτών του BBC και βρισκόταν σε περιοχή του νότιου Ισραήλ, διέκοψε τη ζωντανή σύνδεση, φωνάζοντας «έρχονται ρουκέτες» και ψάχνοντας ένα ασφαλές σημείο.

The BBC’s Lyse Doucet just now abandoning her broadcast from Southern Israel during a suspected rocket attack pic.twitter.com/0udC1SvguS