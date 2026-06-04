Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Έξι χρόνια μετά την επανένωση της ιστορικής μπάντας του Αλκίνοου Ιωαννίδη, η οποία αποτέλεσε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός, η πορεία συνεχίζεται. Είκοσι έξι χρόνια μετά τις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις και της ηχογράφησης του live album ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ, οι σπουδαίοι μουσικοί επιστρέφουν στη σκηνή για μια μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργικότητα, συγκίνηση και ενέργεια.

Ένα πρόγραμμα γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια, απρόσμενες διασκευές, αυτοσχεδιασμό και επικοινωνία.

Μια ηλεκτρική γιορτή μέσα στα δύσκολα της εποχής μας, μια ολοζώντανη επιβεβαίωση της σχέσης μεταξύ των μουσικών και του κοινού, μια πολύτιμη μοιρασιά ψυχής που όλοι χρειαζόμαστε.

«Δεν νοσταλγούμε το παρελθόν, ζητούμε το παρόν! Παίζουμε ξανά μαζί γιατί λείψαμε ο ένας στον άλλον, μουσικά και ανθρώπινα. Και γιατί μας λείψατε!»

Πληροφορίες

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Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων:

Early bird: 17€

Προπώληση: 20€

Συντελεστές



Σταύρος Λάντσιας: πλήκτρα

Μιλτιάδης Παπαστάμου: ηλεκτρικό βιολί

Γιώτης Κιουρτσόγλου: ηλεκτρικό μπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης: τύμπανα

Αλκίνοος Ιωαννίδης: ηλεκτρική κιθάρα, φωνή

Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας - Βασίλης Δρούγκας

Σχεδιασμός φωτισμών: Μαρία Βενετάκη