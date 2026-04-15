To prequel του «Ocean’s 11» ακολουθεί τους γονείς του Danny Ocean στο Γκραν Πρι του Μονακό το 1962.

Η Μάργκοτ Ρόμπι προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με τις λεπτομέρειες του πολυσυζητημένου και πολυαναμενόμενου prequel του Ocean's Eleven.

Η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε βασικές λεπτομέρειες της πλοκής και ένα παράθυρο κυκλοφορίας κατά την παρουσίαση της Warner Bros. στο CinemaCon που διεξάγεται στο Λας Βέγκας.

Αρχικά, η Ρόμπι επιβεβαίωσε ότι η επερχόμενη ταινία θα επικεντρώνεται στους γονείς του Danny Ocean που στις προηγούμενες ταινίες του Στίβεν Σόντερμπεργκ, υποδύθηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Η ταινία θα ακολουθήσει το ζευγάρι των απατεώνων καθώς εκτελούν μια περίπλοκη ληστεία στο Grand Prix του Μονακό το 1962. «Πριν ο Danny Ocean πατήσει το πόδι του στο Λας Βέγκας, δύο εγκέφαλοι του δίδαξαν τα πάντα όσα ξέρει», είπε η Ρόμπι. «Θα τους δείτε στην ακμή τους, να εκτελούν μια επική ληστεία στο Grand Prix του Μονακό το 1962».

Η ίδια η Ρόμπι και ο Μπράντλεϊ Κούπερ θα είναι το πρωταγωνιστικό δίδυμο στο prequel, παίζοντας τους γονείς του Danny Ocean. O Κούπερ έχει αναλάβει επίσης και τη σκηνοθεσία, ενώ η Ρόμπι θα έχει και ρόλο παραγωγού μέσω της εταιρείας της LuckyChap. Το σενάριο της ταινίας υπογράφει η Κάρι Σόλομον να γράφει το σενάριο.

Αν και η ταινία, δεν έχει ακόμα επίσημο τίτλο, η Warner Bros. ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας της για τις 25 Ιουνίου 2027.

Eκτός από το prequel, στα σκαριά βρίσκεται ακόμα μια ταινία που έρχεται να επεκτείνει ακόμα περισσότερο το franchise.

O Κλούνεϊ ετοιμάζει ένα νέο σίκουελ -το Ocean's 14-με πρωταγωνιστές την Τζούλια Ρόμπερτς, τον Ματ Ντέιμον, τον Μπραντ Πιτ και τον Ντον Τσιντλ. Αυτή η ταινία θα ακολουθήσει την διάσημη ομάδα καθώς επιστρέφει στο παιχνίδι των ληστειών.