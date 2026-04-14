Οι Uriah Heep επιστρέφουν για μία τελευταία εμφάνιση στη χώρα μας, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στο Floyd Live Music Venue, στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους «The Magician’s Farewell».

Οι θρυλικοί Βρετανοί hard rockers ανεβαίνουν στη σκηνή με ένα πλούσιο greatest hits set, προσφέροντας ένα μεγαλειώδες αντίο στο ελληνικό κοινό και στις αμέτρητες στιγμές που μοιράστηκαν μαζί του.

Οι Uriah Heep είναι, χωρίς αμφιβολία, μια μπάντα-θεσμός που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην κοσμογονική δεκαετία των ‘70s, αποτελώντας θεμέλιο λίθο του progressive hard rock και διαμορφώνοντας έναν απόλυτα αναγνωρίσιμο, δικό της ήχο.

Μαζί με τους Led Zeppelin, Black Sabbath και Deep Purple, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του βρετανικού heavy metal, ξεκινώντας με το θρυλικό ντεμπούτο τους Very ‘Eavy, Very ‘Umble.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συνέχεια, κυρίως μέσα στα ‘70s, γράφτηκε με χρυσά γράμματα. Κλασικοί δίσκοι όπως τα Look At Yourself (1971), Salisbury (1971), Demons And Wizards (1972), The Magician’s Birthday (1972), Firefly (1977), αλλά και μεταγενέστερες κυκλοφορίες όπως τα Sea Of Light (1995) και Wake The Sleeper (2008), περιλαμβάνουν τραγούδια-ύμνους για γενιές ακροατών, όπως τα Gypsy, July Morning, Easy Livin’, Sunrise και Lady in Black.

Η χαρακτηριστική χρήση πολυφωνικών φωνητικών σε ένα heavy rock πλαίσιο τους χάρισε τον τίτλο «The Beach Boys of Heavy Metal», ενώ η επιρροή τους παραμένει εμφανής σε δεκάδες σχήματα μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, υπήρξαν πρωτοπόροι στην ενσωμάτωση του Hammond organ στον σκληρό ήχο της εποχής, σε συνδυασμό με την κιθάρα-σήμα κατατεθέν του ηγέτη τους, Mick Box.

Με περισσότερους από 25 studio δίσκους, πάνω από 40 εκατομμύρια πωλήσεις και αμέτρητες ζωντανές εμφανίσεις, οι Uriah Heep έχουν γράψει τη δική τους ξεχωριστή ιστορία - από τις sold out περιοδείες παγκοσμίως μέχρι τη θρυλική εμφάνισή τους στη Μόσχα, το 1987, μπροστά σε 180.000 θεατές.

Η αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους, με τίτλο The Magician’s Farewell, ξεκίνησε ήδη τον Ιανουάριο και θα περάσει από κάθε γωνιά του πλανήτη, σηματοδοτώντας το κλείσιμο μιας τεράστιας πορείας δεκαετιών.

Μια εμβληματική μπάντα που επιστρέφει για μια τελευταία, αξέχαστη βραδιά στην Ελλάδα - αντάξια της μοναδικής ιστορίας της.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 10:00, προς 45 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 50€.

Την Tετάρτη 15 Απριλίου στις 11:00, θα ξεκινήσει μία ξεχωριστή προπώληση, μέσω Spotify, η οποία θα διαρκέσει 24 ώρες, με σχετική ενημέρωση από τα επίσημα κανάλια της μπάντας.

Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online more.com / Floyd.gr

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

Floyd Live Music Venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός / Τηλ. 210 3416706