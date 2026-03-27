Το Netflix ανακοίνωσε και επιπλέον ονόματα που θα πλαισιώσουν τον Φασμπένερ συστήνοντας την τηλεοπτική οικογένεια των «Kennedy».

Το Netflix δημοσίευσε μια φωτογραφία από τα παρασκήνια της επερχόμενης δραματικής σειράς «Kennedy» με τον Μάικλ Φασμπέντερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο ως Τζo Κένεντι ο πρεσβύτερος, ο πατέρας του JFK.

Μαζί με τη φωτογραφία, το Netflix ανακοίνωσε και επιπλέον ονόματα που θα πλαισιώσουν τον Φασμπένερ. Οι νέες προσθήκες είναι οι Λόρα Ντόνελι, ως Ρόουζ Κένεντι, ο Νικ Ρόμπινσον, ο Τζόσουα Μέλνικ, η Λίντια Πίκχαμ, και η Σάρα Λάιτφουτ- Λίον. Ήδη έχουν ανακοινωθεί οι Μπεν Μάιλε, Κόουλ Ντόμαν και Ίμοτζεν Πουτς.

Το «Κένεντι» βασίζεται στο βιβλίο «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956» του Φρέντρικ Λόγκεβαλ και, σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, «αποκαλύπτει τις προσωπικές ζωές, τους έρωτες, τις αντιπαλότητες και τις τραγωδίες που διαμόρφωσαν η πιο εμβληματική δυναστεία στη σύγχρονη ιστορία και βοήθησε στη δημιουργία του κόσμου στον οποίο ζούμε σήμερα. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1930, η πρώτη σεζόν καταγράφει την απίθανη άνοδο του Τζο και της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου γιου του, Τζακ, ο οποίος αγωνίζεται να ξεφύγει από τη σκιά του μεγαλύτερου αδελφού του, του χρυσού γιου».

Ο Σαμ Σο είναι και εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τους Πίτερ Τσέρνιν, Τζένο Τόπινγκ και Κέιτλιν Ντάχιλ για την Chernin Entertainment, τον Έρικ Ροθ, τον Λόγκεβαλ, τη Λίλα Μπιόκ, την Άνια Επσταϊν, τον Ντάστιν Τόμασον, τον σκηνοθέτη Τόμας Βίντερμπεργκ και την Άννα Ο'Μάλεϊ. Η πρώτης σεζόν των οκτώ επεισοδίων βρίσκεται σε διαδικασία παραγωγής στο Λονδίνο.

Με πληροφορίες του Variety