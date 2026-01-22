Ο Άμνετ, που ενέπνευσε τον Άμλετ του Σαίξπηρ και όλες οι κινηματογραφικές πρεμιέρες της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου.

Το ρομαντικό δράμα Άμνετ της Κλόι Ζάο που μετά τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας και Καλύτερης Ηθοποιού, φλερτάρει με τα Όσκαρ, έρχεται σήμερα στις ελληνικές αίθουσες για να μας αφηγηθεί τη ζωή του Γουίλιαμ Σαίξπηρ μέσα από τα μάτια της συζύγου του Άγκνες.

Ανάμεσα στις λοιπές κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας περιλαμβάνονται τέσσερα ντοκιμαντέρ και τρεις παιδικές ταινίες μεταξύ των οποίων η επιστροφή του Φρου φρου, του μικρού ατίθασου και σκανταλιάρικου ξωτικού με τα κόκκινα μαλλιά, το πράσινο παντελονάκι και την ακατάπαυστη ομιλία, που υπήρξε μια από τις πιο αγαπημένες παιδικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης και της generation X.

Άμνετ (Hamnet)

Η άγνωστη ιστορία αγάπης που ενέπνευσε το μεγαλύτερο αριστούργημα του Σαίξπηρ, «Άμλετ».

Στο -βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας- Άμνετ, η Κλόι Ζάο μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βραβευμένο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’Φάρελ και κοιτάζει τη ζωή του Γουίλιαμ Σαίξπηρ μέσα από τα μάτια της συζύγου του Άγκνες.

Στην Αγγλία του 16ου αιώνα, η Άγκνες, μια γυναίκα με ελεύθερο πνεύμα και βαθιά διαίσθηση, ερωτεύεται τον νεαρό δάσκαλο Λατινικών Γουίλιαμ και μαζί χτίζουν μια οικογένεια γεμάτη ζωή, παιδιά και ανείπωτη αγάπη. Όταν ο γιος τους Άμνετ πεθαίνει σε ηλικία έντεκα ετών, η απώλεια θα ραγίσει τον γάμο και τους ίδιους, αλλά θα γίνει η πηγή έμπνευσης για ένα από τα πιο διάσημα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Η Ζάο ακολουθεί τους χαρακτήρες της σε μια διαδρομή από τον έρωτα στην απώλεια και από τον θρήνο στη δημιουργία, με λυρισμό και πάθος. Η Τζέσι Μπάκλεϊ (Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού σε δράμα) και ο Πολ Μέσκαλ ερμηνεύουν τους ήρωές τους με τρόπο που τους γειώνει στο ανθρώπινο, και ο συνδυασμός γεννά κάτι αληθινά σπάνιο και σπουδαίο.

{https://youtu.be/4o4mjmf_EqE?si=FAelFQbO0atKlUAS}

Το Άμνετ είναι μια υπέροχη ταινία για το πένθος, τη μνήμη και τη μεταμορφωτική δύναμη της τέχνης – για το πώς ένας προσωπικός απο χαιρετισμός μπορεί να γίνει κάτι διαχρονικό και βαθιά ανθρώπινο.

Η Εσχάτη των Ποινών (Mercy)

Στο εγγύς μέλλον, ένας ντετέκτιβ (Κρις Πρατ) δικάζεται με την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου του. Έχει 90 λεπτά για να αποδείξει την αθωότητά του στην προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη (Ρεμπέκα Φέργκιουσον), που ο ίδιος στήριζε ένθερμα, πριν αυτή αποφασίσει για την τύχη του.

{https://youtu.be/uM-NCCb0Ryg?si=vSvEEr9Q325SYDvK}

Κάρλα (Karla)

Μία συγκλονιστική αληθινή ιστορία μετατρέπεται σε μια συγκινητική ταινία υποδειγματικής ευαισθησίας από την Κριστίνα Τουρνατζί.

Τρία βραβεία στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Κοινού.



Γερμανία, αρχές δεκαετίας του ’60. Η δωδεκάχρονη Κάρλα το σκάει από το σπίτι της για να καταγγείλει την εδώ και χρόνια κακοποίησή της από τον ίδιο της τον πατέρα. Ο ηλικιωμένος δικαστής Λάμι αναλαμβάνει την υπόθεση, αλλά έρχεται αντιμέτωπος με την ενίοτε αδιαπέραστη στάση του τραυματισμένου, φοβισμένου και διστακτικού παιδιού.



Όσο περνάει ο καιρός, μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης αναπτύσσεται ανάμεσα στην Κάρλα και τον δικαστή Λάμι, ο οποίος μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς και ελπίδας για τη μικρή. Η επιμονή της Κάρλα να μιλήσει με τους δικούς της όρους αποκαλύπτοντας μόνο όσα αντέχει και κρατώντας για τον εαυτό της όσα αδυνατεί να εκφράσει αναγκάζει το σύστημα να προσαρμοστεί σε εκείνη και όχι το αντίστροφο.

{https://youtu.be/0jALgupn_GE?si=op7ImzMxNlR66VF8}

Marwan, Tomorrow's Freedom (Tomorrow's Freedom)

Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ των Georgia & Sophia Scott για τον Παλαιστίνιο πολιτικό ηγέτη Marwan Barghouthi.

{https://youtu.be/cN-oWv0-bfg?si=uf9KKVRNpAjIxr8P}

Οι Δικοί μου Άνθρωποι

Από τη σκηνοθέτιδα Άννα Ρεζάν, έρχεται ένα συγκινητικό ντοκιμαντέρ για το Ολοκαύτωμα που φέρνει στο φως τη μοναδική και ξεχασμένη ιστορία των Ελλήνων Εβραίων.

Μία συμπαραγωγή της Άννας Ρεζάν με τους βραβευμένους με Όσκαρ Μίτσελ Μπλοκ (Big Mama) και Κιμ Μάγκνουσον (Helium), το My People είναι ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τη δύναμη της ψυχής, την ταυτότητα και την αλληλεγγύη, κατά τη διάρκεια μιας από τις σκοτεινότερες περιόδους της ιστορίας.

Η ταινία φέρνει στο φως την άγνωστη ιστορία των Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και του Β' Παγκοσμίου Πολέμου – με επίκεντρο την Κατοχή, την αντίσταση και τον ηρωικό ρόλο που έπαιξε η εκκλησία. Μέσα από το βλέμμα μιας νέας γυναίκας – της νεότερης σκηνοθέτιδας που έχει καταπιαστεί ποτέ με το θέμα του Ολοκαυτώματος – ξετυλίγεται ένα βαθιά προσωπικό ταξίδι ανακάλυψης της οικογενειακής της ιστορίας. Ένα ντοκιμαντέρ ύμνος στην αγάπη, την ενότητα και το θάρρος.

{https://youtu.be/EfrtVopoiq4?si=qzreb7ei50JMV4xc}

Επιστροφή στην Πατρίδα

Το ντοκιμαντέρ έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2025), όπου απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, όπως και βραβείο κοινού στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Ο Τίτους Μίλεχ, Γερμανός ψυχίατρος, μετά από πολλά χρόνια άρνησης της καταγωγής του, λόγω της ναζιστικής κληρονομιάς, ξεκινά ένα ταξίδι επιστροφής στη γενέτειρά του, τη Γερμανία. Ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο των εγκλημάτων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Επισκέπτεται τόπους μνήμης και ανθρώπους σε μια προσπάθεια κατανόησης της ιστορικής αλήθειας, και αναζήτησης απαντήσεων για τον παραλογισμό του παρελθόντος.

Περισσότερο από μια βιογραφία, πρόκειται για την υπαρξιακή αναζήτηση ενός ανθρώπου που διασχίζει το χρονικό της ανθρώπινης σκληρότητας, με στόχο την αυτογνωσία και τη συμφιλίωση με το παρελθόν.

SOS

Ο ποιητής-ηθοποιός Δημήτρης Κατσιμάνης, κουβαλώντας ήδη το βάρος των εβδομήντα και κάτι χρόνων, ζει με τον «ιδιόρρυθμο» αδελφό του σε ένα μικρό σπίτι – ένα «παράπηγμα», όπως το αποκαλεί. Ο ποιητής κινδυνεύει. Ο άνθρωπος κινδυνεύει. Ο ποιητής κηρύσσει την επανάσταση. Ο Άμλετ μας κλείνει το μάτι παιχνιδιάρικα καθώς αναφωνεί: «Να ζει κανείς ή να μη ζει;».

{https://youtu.be/WKr5Ys02PlM?si=2ruFP6kcWJitQIAc}

Ο Χόπερ και το Μυστικό της Μαρμότας (Chickenhare and the Secret of the Groundhog)

Σύμφωνα με τον μύθο, μια μυστηριώδης μαρμότα, κρυμμένη βαθιά μέσα σε ένα μυστικό βουνό, έχει τη δύναμη να γυρίζει τον χρόνο πίσω.

Όταν ο Χόπερ ανακαλύπτει ότι αυτό το μυθικό πλάσμα ίσως είναι η μόνη ελπίδα για να σωθεί το είδος του, ο ατρόμητος εξερευνητής αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα για να βρει την αρχαία δύναμη!

Αλλά το ταξίδι του θα είναι γεμάτο εμπόδια… Φαίνεται πως ο Χόπερ και οι φίλοι του δεν είναι οι μόνοι που αναζητούν το μυστικό της μαρμότας...

{https://youtu.be/lAjn8E29wKk?si=N3KHgtKp5c5urv2o}

Οι Φύλακες του Χιονιού (North)

Το πιο ζωηρό ταρανδάκι του κόσμου, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με μια φαντασμαγορική ιστορία στο Βόρειο Σέλας!

Η μικρή Γκέρντα και ο αγαπημένος της φίλος, Κάι, μένουν σε διπλανά σπίτια. Όταν ο Κάι βρίσκει στο εργαστήριο του μπαμπά του το τέλειο δώρο, ένα ολοκαίνουριο, γυαλιστερό πράσινο έλκηθρο, η χαρά του είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να περιμένει. Αποφασίζει να κάνει μια βόλτα κρυφά, δένοντας το έλκηθρό του πίσω από μια εντυπωσιακή, γαλάζια άμαξα που περνάει τυχαία, για να τσουλήσει γρήγορα στο χιόνι.



Αυτό που ξεκίνησε όμως σαν παιχνίδι, σύντομα θα γίνει μια μεγάλη περιπέτεια, μια και η άμαξα, που ανήκει στην μυστηριώδη Βασίλισσα του Χιονιού, θα παρασύρει τον μικρό Κάι στο παγωμένο Βασίλειο του Βορρά και στα σκοτεινά σχέδιά της

{https://youtu.be/K4ckUE1g05s?si=cAEj6K0K5RZQ76TW}

Φρου-Φρου ο Σκανδαλιάρης (Pumuckl und das Große Missverständnis)

Μια από τις πιο αγαπημένες παιδικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης γίνεται ταινία.

Ο Φρου-Φρου, το αγαπημένο ξωτικό με τη μορφή αξιαγάπητου μικρού αγοριού με κόκκινα φουντωτά μαλλιά, και ο καλύτερος του φίλος, ο ξυλουργός Έντερ, μπλέκουν σε ξεκαρδιστικές περιπέτειες.

Αυτές πάντα οφείλονται στις ασταμάτητες σκανδαλιές του Φρου-Φρου, ο οποίος θα καταφέρει να αναστατώσει το εργαστήριο του Έντερ, το χωριό του ξυλουργού φίλου του με την τοπική ορχήστρα, το καρουζέλ και την τοπική ετήσια εορτή, αλλά και να κάνει άνω κάτω το κοντσέρτο ενός διάσημου μαέστρου κλασσικής μουσικής.

{https://youtu.be/oTYsUEIfxl0?si=ILDQKC3CezXDqZ3v}