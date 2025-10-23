Για δύο Σάββατα.

Ο Σταυρός του Νότου Plus υποδέχεται τον Λευτέρη Ελευθερίου, την Ελένη Καρακάση και τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο σε μια βραδιά με φθινοπωρινή διάθεση και αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ελληνική και ξένη μουσική σκηνή.

Τα Σάββατα 25 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Τραγούδια – σταθμοί: προσωπικοί, κοινωνικοί, μουσικοί. Τραγούδια – ιστορίες: ατομικές και συλλογικές. Τραγούδια – κραυγές: χαράς, λύπης, οργής, έρωτα. Τραγούδια που όλοι μας αγαπήσαμε, ακούσαμε στο ραδιόφωνο, σιγοτραγουδήσαμε ή αφιερώσαμε σε κερδισμένες και χαμένες αγάπες.

Τρεις ξεχωριστοί καλλιτέχνες σε ένα πρόγραμμα που έχει φτιαχτεί με αγάπη για την ελληνική μουσική, που θα μας ταξιδέψει, θα μας θυμίσει μουσικές που αγαπάμε, θα μας προβληματίσει, θα μας συγκινήσει και –γιατί όχι- θα μας κάνει να γελάσουμε.

Σταυρός του Νότου Plus

Σάββατα

25 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 22:00



Εισιτήρια: more.com