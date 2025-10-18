Μέσα από τον φακό του αποτυπώνεται πάντα η καρδιά της φιλοξενίας, η ζεστασιά των ανθρώπων και η αγκαλιά του τόπου.

Στις 18 και 19 Οκτωβρίου, η Τεχνόπολη στο Γκάζι φιλοξενεί τη φετινή έκθεση Hotel Experience, όπου ο φωτογράφος Σταύρος Χαμπάκης, παρουσιάζει μια ξεχωριστή ατομική έκθεση αφιερωμένη στην τέχνη της φιλοξενίας.

Ο Σταύρος Χαμπάκης είναι visual storyteller αφιερωμένος στα ξενοδοχεία και τους προορισμούς που μετατρέπουν ένα ταξίδι σε εμπειρία ζωής.

Οι χώροι μεταμορφώνονται σε σκηνικά ονείρων και κάθε λεπτομέρεια αποκτά συναισθηματικό βάθος, μετατρέποντας την εμπειρία σε εικόνες που ξυπνούν ταξιδιωτικά όνειρα.

Έχει φωτογραφίσει τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες σε όλες τις ηπείρους, όμως πάντα επιστρέφει στον τόπο του για να αφηγηθεί τη μοναδική ιστορία του.

Για τον Σταύρο Χαμπάκη, η φωτογραφία δεν είναι απλώς εικόνα∙ είναι μνήμη, συναίσθημα και ιστορία που μένει ζωντανή πολύ μετά το ταξίδι.

Η ατομική του έκθεση στο Hotel Experience Show στην Τεχνόπολη Γκαζίου είναι ένα ταξίδι αφήγησης πίσω από τις εικόνες∙ ένας διάλογος ανάμεσα σε χώρους, ανθρώπους και στιγμές, που ενώνει την ψυχή της φιλοξενίας με τα όνειρα και τις αναμνήσεις των ταξιδιωτών.