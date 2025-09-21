Τα τρία από την πεντάδα των βιβλίων που επιλέγουμε, πρόκειται να μεταφερθούν και στην οθόνη.

Οι φίλοι του βιβλίου και δη όσοι αγαπούν τα θρίλερ μυστηρίου και τις ανατροπές, ας αποχαιρετήσουν -προσωρινά- φίλους και γνωστούς καθώς ο χειμώνας θα τους βρει να χάνονται με τις ώρες μέσα στις σελίδες πολυαναμενόμενων ιστοριών, γεμάτων αγωνία και σασπένς.



Νταν Μπράουν και Τζο Νέσμπο: και μόνο αυτά τα δύο ηχηρά ονόματα των σούπερ σταρ των θρίλερ πονημάτων, είναι αρκετά για να σας πείσουν ότι δεν πρόκειται να σηκωθείτε από πολυθρόνες, ντιβάνια και καρέκλες μέχρι να τελειώσετε τα νέα, πολυαναμενόμενα βιβλία τους που φτάνουν -οσονούπω- στα ράφια των βιβλιοπωλείων.



Η λίστα με τα βιβλία που περιμένουμε με αγωνία, δεν τελειώνει εδώ. Δείτε τα πέντε θρίλερ που έχουμε επιλέξει για να διαβάσουμε μόλις κυκλοφορήσουν.

Το Μυστικό των Μυστικών, Νταν Μπράουν

Ο Νταν Μπράουν, ο πιο διάσημος συγγραφέας θρίλερ στον κόσμο επιστρέφει με το νέο του μυθιστόρημα «The Secret of Secrets» (Το Μυστικό των Μυστικών) — ένα συναρπαστικό, γεμάτο ανατροπές και προβληματισμούς βιβλίο, που θα διασκεδάσει τους αναγνώστες όπως μόνο ο διάσημος συγγραφέας μπορεί.

Πρόκειται για τη νέα, έκτη περιπέτεια του Ρόμπερτ Λάνγκτον, ένα παγκόσμιο και πολυεπίπεδο θρίλερ που βρίσκει τον διάσημο καθηγητή να ταξιδεύει στην Πράγα καθώς αποφεύγει έναν επίδοξο δολοφόνο και συλλογίζεται τα βάθη της ανθρώπινης συνείδησης.

Το «The Secret of Secrets», είναι το πρώτο του μυθιστόρημα μετά την κυκλοφορία του «Origin» το 2017. Ο συγγραφέας αποκαλεί το νέο του βιβλίο ως «το πιο περίπλοκο και φιλόδοξο μυθιστόρημα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον, καταξιωμένος καθηγητής συμβολογίας, ταξιδεύει στην Πράγα για να παρακολουθήσει μια πρωτοποριακή διάλεξη της αγαπημένης του Κάθριν Σόλομον, μιας εξέχουσας επιστήμονος της νοητικής επιστήμης. Η Κάθριν ετοιμάζεται να εκδώσει ένα βιβλίο με συγκλονιστικές ανακαλύψεις για τη φύση της ανθρώπινης συνείδησης και απειλεί να ανατρέψει αιώνες καθιερωμένων πεποιθήσεων. Όμως, μια άγρια δολοφονία θα μετατρέψει το ταξίδι σε εφιάλτη. Η Κάθριν εξαφανίζεται ξαφνικά μαζί με το χειρόγραφό της και ο Λάνγκντον βρίσκεται στο στόχαστρο μιας πανίσχυρης οργάνωσης καθώς καταδιώκεται από κάποιον άγνωστο που φαίνεται να έχει ξεπηδήσει από την αρχαιότερη μυθολογία της Πράγας. Καθώς η πλοκή εκτείνεται στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, ο Λάνγκντον αναζητά απεγνωσμένα την Κάθριν... και τις απαντήσεις. Σε μια συναρπαστική κούρσα μέσα στους παράλληλους κόσμους της φουτουριστικής επιστήμης και της μυστικιστικής παράδοσης, θα αποκαλύψει μια συγκλονιστική αλήθεια για ένα μυστικό σχέδιο που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το ανθρώπινο μυαλό.



Το βιβλίο που θα γίνει και σειρά στο Netflix, κυκλοφορεί στις 27 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Η Ώρα του Λύκου, Τζο Νέσμπο

O Τζο Νέμπο επιστρέφει με το νέο του βιβλίο, «Η ώρα του λύκου» (Minnesota / Wolf Hour) ένα νέο θρίλερ μυστηρίου που θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας τον Δεκέμβριο από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Με ατμόσφαιρα hard-boiled νουάρ και φόντο τις Μεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ του 2016, ο πολυγραφότατος συγγραφέας παραδίδει ένα σκληρό μυθιστόρημα, με την Αμερική να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Αναλύει με ακρίβεια τις ΗΠΑ και η ανάλυση αυτή μετατρέπεται αποτελεσματικά σε μια ασυναγώνιστη αστυνομική ιστορία.

Το Wolf Hour είναι ένα θρίλερ γεμάτο ανατροπές, γραμμένο με το κλασικό στυλ του Νέσμπο, επιβεβαιώνοντας κάπως έτσι το Vanity Fair ότι «ο Nesbο εξερευνά τις πιο σκοτεινές εγκληματικές διάνοιες με μακάβρια ευχαρίστηση και τοποθετεί τους δολοφόνους του εκεί που δεν περιμένεις να τους βρεις... Τα μυθιστορήματά του είναι εξωφρενικά εθιστικά».



Αξίζει να σημειωθεί ότι «Η ώρα του λύκου», μεταφράζεται -μέχρι στιγμής- σε 28 γλώσσες, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη!

Το κορίτσι του ημερολογίου, Σεμπάστιαν Φίτζεκ

Ο Φίτζεκ επιστρέφει συγκλονιστικός με μια συλλεκτική έκδοση που θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, με ειδικό εφέ εξωφύλλου και συνέντευξη αποκλειστικά για τους Έλληνες αναγνώστες. Η εικόνα του εξωφύλλου θα αποκαλυφθεί αφού το σκουπίσετε με ένα βρεγμένο πανί.

Χρόνια πριν, σ’ ένα σπιτάκι στο δάσος, παραμονές Χριστουγέννων, ένα κορίτσι έζησε τη φρίκη στα χέρια ενός ψυχοπαθούς. Τώρα η ιστορία επαναλαμβάνεται…

Τι κάνεις όταν ο θάνατος είναι ο μόνος τρόπος να επιζήσεις;

Χρόνια πριν, μια κοπέλα βρέθηκε παραμονές γιορτών σ’ ένα απομονωμένο σπιτάκι στο Δάσος της Φραγκονίας. Κι εκεί, ένας ψυχοπαθής έφτιαξε μαζί της ένα χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο φρίκης… Μια μητέρα σκαλίζει τώρα εκείνη την παλιά ιστορία, για να σώσει το δικό της παιδί.



Ένα αινιγματικά σφραγισμένο παρελθόν. Ένας αγώνας για ζωή. Ένα ημερολόγιο που δεν έπρεπε ποτέ να είχε ανοίξει.



Το νέο καταιγιστικό θρίλερ του Γερμανού συγγραφέα κυκλοφορεί στις 8 Οκτωβρίου από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Απαγωγή, Αγγελική Νικολούλη

Η Αγγελική Νικολούλη ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το επόμενο βιβλίο της, με τίτλο Απαγωγή, το οποίο βασίζεται σε αληθινή ιστορία.

Το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα από τις εκδόσεις Καστανιώτη και στην επίσημη περιγραφή του αναφέρεται:

Η βροχή θεριεύει ώρα με την ώρα, λες και θα ξεπλύνει όλη τη βρομιά της γης. Έχει τέτοια οργή ο άνεμος, που νιώθει την παλιά μονοκατοικία του να σείεται συθέμελα. Είναι και τα σκυλιά της γειτονιάς που αλυχτάνε με τα αστραπόβροντα. Είδε στον ύπνο του και κείνο το όνειρο το κακό με το αίμα να τρέχει ποτάμι και μια αντάρα την έχει μεγάλος άνθρωπος.

Η απαγωγή ενός εφοπλιστή και της νεαρής συνεργάτιδάς του γίνεται η αιτία να ξετυλιχθεί το νήμα μιας συγκλονιστικής ιστορίας με έντονο σασπένς και αλλεπάλληλες ανατροπές.

Μια μυθοπλασία που εισδύει στα άδυτα του υποκόσμου και της σικελικής μαφίας, μια αγωνιώδης έρευνα που σπάει την ομερτά και αποκαλύπτει μια σειρά άγριων φονικών. Από τις φυλακές των Διαβατών έως τις βίλες των νοτίων προαστίων, και από την Αθήνα έως την Ταορμίνα και το Μόντε Κάρλο, ένα συναρπαστικό θρίλερ εμπνευσμένο από πολύκροτη αληθινή υπόθεση.

Οι Δαίμονες, Τζο Αμπερκρόμπι

Κάποιες φορές, οι πιο ενάρετες αποστολές απαιτούν τις πιο ανόσιες πράξεις...



O Τζο Αμπερκρόμπι υπογράφει την αρχή μιας νέας επικής τριλογίας φαντασίας με πρωταγωνιστές μία απολαυστικά αταίριαστη ομάδα αντιηρώων που καλούνται να φέρουν εις πέρας μία ιερή αποστολή.



Γιατί όταν πρέπει να διασχίσεις την ίδια την Κόλαση, είναι καλό να έχεις Δαίμονες στο πλευρό σου.





Aξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη από τον Τζέιμς Κάμερον του Avatar.



«Οι Δαίμονες», το πολυαναμενόμενο νέο βιβλίο του κορυφαίου συγγραφέα φαντασίας, έρχεται τον Οκτώβριο από τις Εκδόσεις Anubis.