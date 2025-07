H θρυλική Diana Ross μάγεψε το Καλλιμάρμαρο: Βίντεο από την ιστορική συναυλία

H βασίλισσα της ντίσκο ξεσήκωσε τους χιλιάδες θαυμαστές της που βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο για να την αποθεώσουν, σε μια ιστορική συναυλία.

Η θρυλική Diana Ross, μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, μάγεψε το Καλλιμάρμαρο στη χθεσινή της συναυλίας (16/07).



{https://youtu.be/ny3vuFjaCT4?si=-5tV_hK79q68EGVJ}

Χιλιάδες κόσμου και διάσημες προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό, δημοσιογραφικό και επιχειρηματικό χώρο, βρέθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο το βράδυ της Τετάρτης για να απολαύσουν έναν ζωντανό θρύλό της soul και disco μουσικής.



{https://youtu.be/mvhmqM_WbaM?si=NHQgSy_I8W-Dhkug}



Η Diana Ross εμφανίιστηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 10 το βράδυ λαμπερή και αεικίνητη, δίνοντας ένα μοναδικό σόου και ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως τα: «Upside Down», «I’m Coming Out», «Endless Love», «Stop! In the Name of Love», «Baby Love», «Ain’t No Mountain High Enough» κ.ά.



{https://youtu.be/j9pQ6bCr8NE?si=bK8woD4j7Raaz7HH}



Τη συναυλία άνοιξε η Έλενα Παπαρίζου ερμηνεύοντας το Number One και ξεσηκώνοντας το κοινό.





Αξίζει να σημειωθεί ότι η βραδιά αυτή δεν ήταν μόνο μία μοναδική μουσική εμπειρία, αλλά και μία πράξη στήριξης για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ», αφού μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον Σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ - Φίλων Παιδιών με Καρκίνο».



{https://youtu.be/vJzGJ4vrkbA?si=K1qAymMtz7oiY6zw}