Στην εκδήλωση της Παρασκευής, θα ανακηρυχθεί ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, επίτιμος δημότη Νισύρου για τη συμβολή του.

Τιμητική εκδήλωση για την ένταξη του Γεωπάρκου της Νισύρου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCOδιοργανώνουν την Παρασκευή 21 Αυγούστου, οι φορείς του νησιού.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 στην πλατεία Δημαρχείου, στο πλαίσιο του Nisyros Geopark Festival 2026, επισφραγίζοντας μια προσπάθεια που διήρκεσε περίπου πέντε χρόνια και απαίτησε συστηματική δουλειά, επιστημονική υποστήριξη και σειρά παρεμβάσεων στο νησί.

Ο δήμαρχος Νισύρου, Χριστοφής Κορωναίος, χαρακτήρισε την ένταξη αυτή ως γεγονός ιστορικής σημασίας και τόνισε πως «είναι η σπουδαιότερη αναγνώριση. Είναι η μεγαλύτερη αναγνώριση για το νησί μας μετά την αναφορά του Ομήρου στην Ιλιάδα».

Ο κ. Κορωναίος μιλώντας σοτ ΑΠΕ αναφέρθηκε και στη δύσκολη διαδρομή που προηγήθηκε μέχρι την επίτευξη του στόχου, επισημαίνοντας ότι απαιτήθηκε μεγάλο χρονικό διάστημα. «Χρειάστηκαν πέντε χρόνια δουλειάς για να γίνει ο φάκελος και όλες οι υποδομές που απαιτούνταν», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο ηφαίστειο, έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη σήμανση, ενώ ιδιαίτερα απαιτητική ήταν και η επιστημονική προετοιμασία του φακέλου.

Μίλησε για τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην προσπάθεια για την επίτευξη της διεθνούς αναγνώρισης και έκανε αναφορά στην καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Εύη Νομικού, στον καθηγητή του ΕΚΠΑ Παναγιώτη Νάστο, καθώς και στον καθηγητή Δημήτρη Εμμανουλούδη. Όπως σημέιωσε, η ένταξη στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO δημιουργεί πλέον σημαντικές προοπτικές για τη διεθνή προβολή της Νισύρου, αλλά κυρίως για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού και γεωλογικού περιβάλλοντός της. «Θα βοηθήσει πολύ ώστε να γίνει το νησί γνωστό παγκοσμίως. Θεωρώ όμως ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και στο κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος», υπογράμμισε.

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Επισκέπτες με σεβασμό στη φυσιογνωμία της Νισύρου

Η δημοτική αρχή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες που ανοίγονται στον τομέα του τουρισμού. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Κορωναίος, στόχος δεν είναι η μαζική προσέλευση επισκεπτών, αλλά ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα σέβεται τη φυσιογνωμία και τις αντοχές του νησιού. «Θα βοηθήσει στον βιώσιμο τουρισμό, γιατί στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και όχι ο υπερτουρισμός. Θέλουμε ποιοτικό τουρισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως στην τελετή την Παρασκευή θα γίνει και η ανακήρυξη του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργου Κουμουτσάκου, σε επίτιμο δημότη Νισύρου, ως αναγνώριση της συμβολής του στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο κ. Κουμουτσάκος «έπαιξε καθοριστικό ρόλο» στην προώθηση της υποψηφιότητας στις αρμόδιες επιτροπές, συμβάλλοντας ώστε να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη όλων των μελών και να ληφθεί ομόφωνη απόφαση για τη Νίσυρο, τόνισε ο δήμαρχος του νησιού.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ