Εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 20χρονο, για την υπόθεση της δολοφονίας 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο πάρκο Ασυρμάτου.

Ο 20χρονος, που οδηγήθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος λίγο πριν από τις 21:00 της Πέμπτης, είναι ο σύντροφος της πρώην κοπέλας του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου.

Ο γιος ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκε νεκρός, λίγο μετά τις 21:00 της Τετάρτης και έφερε τραύμα στην καρδιά, από αιχμηρό αντικείμενο. Ο 27χρονος έφυγε από το σπίτι του, που βρίσκεται κοντά στο πάρκο Ασυρμάτου, έπειτα από τηλεφώνημα που δέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης.