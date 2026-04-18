Όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το ανήλικο αγόρι εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Βρέθηκε από τις αστυνομικές αρχές στα Μετέωρα της Θεσσαλονίκης, ο 7χρονος Βαγγέλης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί προχθές από την περιοχή των Συκεών, μετά από αρπαγή στην οποία προέβη ο πατέρας του.

Ο 44χρονος άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, άρπαξε τον μικρό Βαγγέλη και εξαφανίστηκε.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει αμέσως στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το Σάββατο, το «Χαμόγελο του Παιδιού» διαβεβαιώνει ότι θα βρίσκεται κοντά στον ανήλικο και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.