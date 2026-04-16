Στο μέτωπο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 11 οχήματα.

Φωτιά τώρα μαίνεται στην Αιγιάλεια κοντά στα Σελιανίτικα.

Το μέτωπο εντοπίζεται σε αγροτοδασική έκταση πάνω από το χωριό Αρραβωνίτσα σε δυσβατο σημείο. Οι πυροβεστικές δυνάμεις επιχειρούν και σύμφωνα με την Πυροσβεστική η εικόνα από το μέτωπο είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνος επέκτασης.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε μετά από προσπάθεια ενός ατόμου να κάψει ξερά χόρτα, η οποία κατέληξε να βγαίνει εκτός ελέγχου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της.

Σε δηλώσεις του στο patrapress.gr, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, η φωτιά καίει σε ορεινή περιοχή, και ξέφυγε από καύση χόρτων.

Κεντρικός στόχος είναι η οριοθέτηση της εστίας πριν πέσει το σκοτάδι, ώστε να αποφευχθεί πιθανή αναζωπύρωση ή επέκταση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στο πεδίο, προσπαθώντας να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο μέσα στις επόμενες κρίσιμες ώρες.