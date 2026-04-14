Η κλήρωση του Eurojackpot θα διεξαχθεί στις 21:15.

Νέα κλήρωση απόψε από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 14 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 21:15 και λίγο αργότερα θα γνωρίζουμε τους τυχερούς αριθμούς.

Τι είναι η Τυχαία Επιλογή

Το πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή' προσφέρεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης:

α. Επιλέγοντας μόνο ‘Τυχαία Επιλογή' χωρίς να επιλέξεις αριθμούς, η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει μια απλή στήλη με:

• τυχαία επιλογή 5 αριθμών (από το πεδίο των 50) και

• 2 αριθμούς (από το πεδίο των 12)

β. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' και 1 αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 (από το πεδίο των 50), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με:

• τυχαία επιλογή αριθμών από το πάνω πεδίο (1-50), πλήθους ίσου με την επιλογή και

• 2 τυχαίους αριθμούς απο το κάτω πεδίο (1-12).

γ. Επιλέγοντας 'Τυχαία Επιλογή' και 1 αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (από το πεδίο των 12), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με:

• τυχαία επιλογή 5 αριθμών (από το πεδίο των 50) και

• πλήθος τυχαίων αριθμών (από το κάτω πεδίο των 12) ίσο με την επιλογή

Σημείωση: δεν μπορείς να επιλέξεις τον αριθμό 1

δ. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή', έναν αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 από το πεδίο των 50 (π.χ. 8) και έναν αριθμό στο πεδίο των 12 αριθμών μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (π.χ. 3), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με:

• τυχαία επιλογή 15 αριθμών (από το πεδίο των 50) και

• 3 τυχαίους αριθμούς (από το κάτω πεδίο των 12)

Σημείωση: δεν μπορείς να επιλέξεις τον αριθμό 1

ε. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή', έναν κωδικό Τυποποιημένου Συστήματος (π.χ. 12) και έναν αριθμό από το πεδίο των 12 μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (π.χ. 3), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα σύστημα με:

• τυχαία επιλογή 15 αριθμών (1-50) και

• 3 τυχαίους αριθμούς Eurojackpot (1-12)

Σημείωση: O επιλεγμένος αριθμός (από το πεδίο των 12) δηλώνει πλήθος επιθυμητών αριθμών (από το κάτω πεδίο των 12) και όχι συγκεκριμένο αριθμό.