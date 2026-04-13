Τα προβλήματα ξεκίνησαν λίγο πριν το Κιάτο, γύρω στις 12 το μεσημέρι, και σε πολλές περιπτώσεις οδηγοί χρειάστηκαν μέχρι και 5 ώρες για να διανύσουν μικρές αποστάσεις.

Η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την κίνηση να έχει χτυπήσει «κόκκινο» σε αρκετά σημεία στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, ενώ χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην Αθηνών - Λαμίας.

Οι εκδρομείς που γυρίζουν στην Αττική συναντούν αυξημένη κίνηση κυρίως στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, από τα Ίσθμια μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhs7h6c5wnw9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα 13.04.2026, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, κυρίως από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι την Κινέτα και ιδιαίτερα στην Κακιά Σκάλα.

Σε κάποια σημεία οι ουρές έφτασαν ακόμη και τα 50 χιλιόμετρα, με τα αυτοκίνητα να κινούνται σχεδόν σημειωτόν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhs8i4vc1w89?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε επιφυλακή η Τροχαία

Η Τροχαία βρισκόταν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ μέχρι τις 22:00 ίσχυε απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων. Παράλληλα, γίνονταν συνεχείς έλεγχοι για επικίνδυνες παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά την περίοδο εξόδου του Πάσχα, από τις 3 Απριλίου έως και το Μεγάλο Σάββατο, εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα 664.962 οχήματα, με την επιστροφή να αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς και την Κυριακή του Θωμά.