Συνελήφθη 42χρονος για την ανθρωποκτονία 64χρονου.

Ένας 42χρονος συνελήφθη για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 64χρονου, η οποία τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ο 64χρονος βρέθηκε νεκρός στις 11 Απριλίου από διερχόμενο άτομο, κάτω από γεφυράκι κοντά σε ρέμα, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι το πτώμα έφερε συντριπτικές κακώσεις στο κεφάλι, ενώ από την νεκροψία-νεκροτομή προέκυψε ότι αυτές προήλθαν από θλών όργανο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η ανθρωποκτονία έλαβε χώρα στο σπίτι του και το πτώμα μεταφέρθηκε και απορρίφθηκε από τη γέφυρα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και ευρημάτων και από τις ενέργειες αστυνομικών του Γραφείου κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, εντοπίστηκε άμεσα ο κατηγορούμενος. Η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση πιστοποιήθηκε από τη συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων που προέκυψαν από τις επιτόπιες εργαστηριακές εξετάσεις των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, την ανεύρεση αντικειμένων στην κατοχή του που συνδέονται με τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και από την ιατροδικαστική εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.