«Η Αθήνα ανοίγει την αγκαλιά της, προσφέροντας όχι μόνο ένα γεύμα, αλλά και ένα αίσθημα φροντίδας, αξιοπρέπειας και ανθρώπινης επαφής», σημειώνει ο Χάρης Δούκας.

Πιστός στις αξίες της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, ο Δήμος Αθηναίων φρόντισε και φέτος το ελπιδοφόρο μήνυμα αγάπης και στήριξης να φθάσει σε κάθε δημότη.

Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) πραγματοποίησε το καθιερωμένο Γεύμα Αγάπης για τους άστεγους και οικονομικά ευάλωτους συμπολίτες μας, την Κυριακή του Πάσχα, στις 11.30 π.μ., στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ (Πειραιώς & Εχελιδών 69).

«Σε μια ημέρα βαθιάς συμβολικής σημασίας, όπου η ελπίδα και η προσφορά αποκτούν ιδιαίτερο νόημα, η Αθήνα ανοίγει την αγκαλιά της», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας.

«Προσφέρουμε όχι μόνο ένα γεύμα, αλλά και ένα αίσθημα φροντίδας, αξιοπρέπειας και ανθρώπινης επαφής, σε όσους το έχουν ανάγκη. Με τη συμβολή εργαζομένων του Δήμου, εθελοντών και συνεργαζόμενων φορέων, το Γεύμα Αγάπης αποτελεί μια πράξη ουσιαστικής κοινωνικής μέριμνας, υπενθυμίζοντας ότι κανείς δεν είναι μόνος στην πόλη μας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, αισιοδοξία και δύναμη! Καλό Πάσχα!».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α., Νίκος Χρυσόγελος, τόνισε πως «η φροντίδα και η έμπρακτη στήριξη των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων της πόλης αποτελεί καθημερινή πρακτική για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων».

«Μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια, η οποία κορυφώθηκε σήμερα με το Γεύμα Αγάπης, και αυτό το Πάσχα στεκόμαστε στο πλευρό χιλιάδων συμπολιτών μας που δοκιμάζονται, ελπίζοντας να μεταδώσουμε μήνυμα αλληλεγγύης, αγάπης, ελπίδας και ισχυρής κοινωνικής συνοχής».

Κατά τη διάρκεια του γεύματος προσφέρθηκαν πλήρεις μερίδες παραδοσιακών πιάτων και συνοδευτικών εδεσμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν αρνί με πατάτες φούρνου, σαλάτα εποχής, φρούτο, τσουρέκι, αυγό κόκκινο και αναψυκτικό.

Ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων μερίδων έφτασε τις 1.300, εκ των οποίων πολλές μοιράστηκαν σε δομές φιλοξενίας της πόλης, όπως: Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, Εστία των Αθηνών, My Athens, Γιατροί του Κόσμου, Equal Society. Για πρώτη φορά φέτος, το Γεύμα Αγάπης εξέπεμψε και ένα περιβαλλοντικό μήνυμα, αξιοποιώντας επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες και σακούλες μεταφοράς, ξύλινα μαχαιροπίρουνα και κάδους κομποστοποίησης και ανακύκλωσης.

Το εορταστικό γεύμα της Κυριακής του Πάσχα αποτελεί προσφορά της Lidl Hellas. Τη διεξαγωγή της εκδήλωσης υποστήριξαν εμπράκτως ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), η Δημοτική Αστυνομία και η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Αθηναίων.

Πρωτοβουλίες έμπρακτης αλληλεγγύης

Κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου το Κ.Υ.Α.Δ.Α. έλαβε αμέριστη στήριξη από ιδιώτες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και σχολεία, που συνέβαλαν μέσω προσφορών στην ενίσχυση των συμπολιτών μας που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. ευχαριστεί ιδιαιτέρως:

Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών, το 6ο Γενικό Λύκειο Ιλίου, το 63ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αθήνας, το 1ο Σύστημα Προσκόπων Πεντέλης, το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, την FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ, τον Σύλλογο Λάνασσα, τη Λέσχη Φιλίας Ελληνορώσων, την Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, το Χαμόγελο του Παιδιού, την ΜΚΟ Μπορούμε, την Τράπεζα Τροφίμων, την ΑΜΚΕ Humanity Greece, την ΑΜΚΕ Δύναμη Ζωής, την ΜΚΟ Δεσμός, την Ομάδα Εθελοντισμού «Στήριξη», την ΜΚΟ Ανοιχτή Αγκαλιά, την Αυστριακή ΜΚΟ Griechenlandhilfe (Βοήθεια για την Ελλάδα), την Emfasis Non-Profit, τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), το Αρτοποιείο Ρούπας, τη Navy & Green Αφοί Αδαμάκου Α.Ε., την Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος, την Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε., την Coffee Snack Ελλάς, το Αρτοποιείο Kora Bakery, την Πήγασος Α.Ε., την Galitel S.A., το Αρτοποιείο Πνύκα, την Coca-Cola 3Ε Ελλάδος, τα Νερά Κρήτης, τη Μέγα Α.Ε., τη Leader Brands, τη Ζείδωρος Γη Ι.Κ.Ε., την Καλαμαία Τρόφιμα Ε.Π.Ε., τη Δέσμη Εκδοτκή Α.Ε., τις Βαφές αυγών Αθανάσιος Σωτηρίου & ΣΙΑ Ε.Ε., τη Media Strom, τη ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε.-Coffee Island, το Αρτοποιείο Σόβολος, καθώς και κάθε συμπολίτη μας που συνεισέφερε στο έργο του φορέα αυτό το Πάσχα.