Το αεροσκάφος εξέπεμψε κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 βόρεια της Κρήτης.

Ένα Boeing KC-135R Stratotanker της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών εξέπεμψε νωρίτερα σήμερα σήμα κινδύνου λίγο πριν προσγειωθεί στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το FlightRadar, το αεροσκάφος εξέπεμψε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 βόρεια της Κρήτης.

Ο συγκεκριμένος κωδικός 7700, ειδοποιεί άμεσα όλους τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή ότι το αεροσκάφος αντιμετωπίζει επείγον πρόβλημα.

Πότε χρησιμοποιείται:

Μηχανικές βλάβες (π.χ. βλάβη κινητήρα).

Ιατρικά επείγοντα περιστατικά εντός του αεροσκάφους.

Κρίσιμες καταστάσεις που απαιτούν άμεση προτεραιότητα και βοήθεια.

Το αεροσκάφος KC-135R Stratotanker πραγματοποιεί εναέριους ανεφοδιασμούς της Αμερικανικής Αεροπορίας (USAF).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

