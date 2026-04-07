Μετά από τρεις συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, που εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών, εκ των οποίων η πρώτη εξόχως επεισοδιακή, μετά 2 χρόνια από την έναρξη εργασιών διαμόρφωσης του κτιρίου στο campus ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ και μετά από διαμαρτυρίες συγγενών θυμάτων και δικηγόρων, η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση.

Μάλιστα η έρευνα θα στραφεί και στο υπουργείο Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στις τεχνικές υπηρεσίες, προκειμένου το αρμόδιο στέλεχος να να ενημερώσει τί ενέργειες έγιναν αφού παραλήφθηκε η αίθουσα ώστε να γίνει κατάλληλη προς χρήση.

Στοιχεία και έγγραφα

Η προκαταρκτική παραγγέλθηκε στο προανακριτικό γραφείο, το οποίο θα ζητήσει από υπηρεσίες σειρά εγγράφων, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα και, κυρίως η ασφάλεια του κτιρίου.

Ειδικότερα θα αναζητηθούν από την Πολεοδομία του Δήμου Λαρισαίων στοιχεία, έγγραφα δηλαδή και οικοδομικές άδειε και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ο φάκελος πυροπροστασίας. Τέλος θα οριστεί πραγματογνώμονας ,πολιτικός μηχανικός για να μεταβεί στο συνεδριακό κέντρο για επιτόπιο αυτοψία ώστε να προβεί στη σύνταξη σχετικής έκθεσης για αν υφίσταται παράβαση πολεοδομικών κανονισμών και αν υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαθέτουν νομιμότητα, προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία καθώς και οποιαδήποτε άλλο ζήτημα για πλήρη διερεύνηση υπόθεσης.