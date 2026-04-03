Πέντε δελτία κερδίζουν από 337.733,90 στη δεύτερη κατηγορία του Eurojackpot.

Έναν μεγάλο τυχερό, που κερδίζει 10 εκατομμύρια ευρώ, ανέδειξε η σημερινή (3/4) κλήρωση του Eurojackpot.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 9, 10, 18, 22, 37. Τζόκερ οι αριθμοί: 1, 11.

Το δελτίο που κερδίζει 10 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία παίχτηκε στη Δανία. Επίσης, πέντε δελτία- τρία στη Γερμανία, ένα στη Φινλανδία και ένα στη Σουηδία- κερδίζουν από 337.733,90 ευρώ, στη δεύτερη κατηγορία (5+1).

Εξάλλου, επτά δελτία κερδίζουν από 136.047,30 ευρώ στην τρίτη κατηγορία του Eurojackpot (5). Πρόκειται για τρία δελτία που παίχτηκαν στη Γερμανία και από ένα στη Νορβηγία, την Πολωνία, τη Σουηδία και την Ουγγαρία.

Στην Ελλάδα παίχτηκαν 10 από τα 579 δελτία που κερδίζουν 339,10 το κάθε ένα, στην πέμπτη κατηγορία (4+1).

Ο πίνακας κερδών του Eurojackpot