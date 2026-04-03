Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της 3ης Απριλίου του Eurojackpot, που μοίραζε 10 εκατομμύρια στην πρώτη κατηγορία.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 9, 10, 18, 22, 37.
Τζόκερ οι αριθμοί: 1, 11.
Η φορολογία κερδών στο Eurojackpot
Η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
- κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)
Ανεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.
Τρεις μήνες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.